Corte Suprema confirmó condena contra José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana

El alto tribunal dejó en firme la condena Melo, uno de los primeros capturados y condenados por ese entramado de corrupción. Sin embargo, permanecerá en libertad, pues ya cumplió la mayor parte de una condena de 11 años y nueve meses de prisión.

Redacción Judicial
27 de septiembre de 2025 - 12:17 a. m.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 11 años y nueve meses de prisión por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos contra José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, filial del Grupo Aval, por el escándalo de Odebrecht.

Si bien Melo salió de la cárcel La Picota el pasado 26 de octubre de 2024, tras cumplir las tres quintas partes de su pena, esta decisión del alto tribunal ratifica su responsabilidad en este sonado entramado de corrupción y le pone un punto final al expediente de Elías Melo.

Dentro de los argumentos, la Corte señala que es clara la participación de Melo en la entrega de sobornos a funcionarios para quedarse con la Ruta del Sol II en 2009. La decisión también señala la autorización y conocimiento de las prebendas que fueron entregadas al exviceministro Gabriel García Morales en reuniones con la multinacional brasileña de Eleuberto Martorelli.

El expediente en Odebrecht de Elías Melo

José Elías Melo fue uno de los primeros capturados y condenados por el escándalo de Odebrecht en Colombia. Estuvo preso por primera vez en 2017 por hacer parte de la asociación corrupta que le permitió a la constructora brasilera, utilizando millonarios sobornos, quedarse con el contrato para la construcción de la Ruta del Sol II, en 2009.

El expediente en su contra da cuenta de que sabía del soborno de US$6,5 millones que Odebrecht le entregó al exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien estaba a cargo del extinto INCO (la antigua agencia de Infraestructura, hoy ANI) en 2009, año en que se abrió la licitación de la Ruta del Sol II y se adjudicó su contrato, por más de $2 billones.

El pago irregular por parte de los brasileros fue hecho para asegurarse que la Concesionaria Ruta del Sol (conformada por Odebrecht, Corficolombiana y el grupo Solarte) se quedara con la construcción de ese corredor vial. Según señaló un juez de primera instancia, Melo y Luiz Bueno, expresidente de Odebrecht en Colombia, se reunieron con un fin específico: “corromper al adjudicatario de la obra (INCO) para ganar la licitación. Es un hecho demostrado que Melo conocía de los pagos y permitió que se realizaran”.

Manuel(13692)Hace 21 minutos
Hora de tocar al gran capo, principal saqueador del estado don Luis Carlos sarmiento angulo y sus amigos de truculencia don Vargas Lleras y el exfiscal Salustiano Martinez Neira....parenle bolas...
hramirez(35380)Hace 35 minutos
A disfrutar la plática que se robó, la realidad es que si hubiera pena de muerte a corruptos, algo se mejoraría el país.
