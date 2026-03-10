Murió alias “Ramiro”, aliado de “Iván Mordisco”, en bombardeo en Ituango (Antioquia)

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, detalló que el operativo fue realizado de manera conjunta por la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional. (Imagen de referencia).

Alias “Ramiro”, señalado jefe de la estructura 18 de las disidencias de las Farc y aliado de “Iván Mordisco”, murió durante una operación militar adelantada en zona rural de Ituango, en el norte de Antioquia. La acción, que incluyó un bombardeo y posterior asalto aéreo de las tropas, dejó además otros seis presuntos integrantes muertos y una mujer capturada.

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, confirmó que el operativo, realizado de manera conjunta por la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional, se dirigió contra integrantes de la estructura 18, de la facción de “Iván Mordisco”. De acuerdo a inteligencia militar, en 2025 alias “Ramiro” se había apartado del ala de alias “Calarcá Córdoba”, jefe máximo del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF).

Fuentes del Ejército señalaron a El Espectador que debido una fractura interna del frente 36, de alias “Calarcá”, varios de sus miembros, entre esos alias “Ramiro”, crearon alianzas con la otra disidencia, especialmente con estructuras del Bloque Occidental Jacobo Arenas.

“Estos grupos se reconfiguran, se fragmentan y realizan alianzas criminales dependiendo de sus intereses económicos ilegales, especialmente alrededor del narcotráfico, la minería ilegal y el control territorial”, detalló inteligencia.

Alias “Ramiro” también fue uno de los disidentes capturados en un retén a camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en las que se movilizaba el propio alias “Calarcá”, el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia).

Aunque los hombres fueron dejados en libertad horas después por ser “gestores de paz” de la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, en el operativo fueron incautados computadores, celulares y dispositivos USB con información que señalaría presuntas alianzas entre altos directivos del Gobierno y grupos de “Calarcá”.

De acuerdo con el general López, la estructura 18 de “Ramiro” es responsable de múltiples acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en el norte de Antioquia, una región donde este grupo armado mantiene presencia principalmente en los municipios de Ituango y Valdivia.

Las autoridades también confirmaron que en la operación fue capturada una mujer que sería hermana de alias “Ramiro”, quien resultó herida y recibió atención médica por parte de las tropas.

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias “Ramiro” llevaba más de 22 años vinculado a esta estructura criminal y tenía órdenes de captura por delitos como concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio, reclutamiento ilícito de menores y porte ilegal de armas.

Entre los hechos que le atribuyen las autoridades está el ataque en la vereda La Coposa, en el municipio de Valdivia (Antioquia), en el que murieron seis soldados del Batallón de Operaciones Terrestres 24. A inicios de 2026, habría ordenado ataques con drones contra la estación de gasolina de Ituango.

Asimismo, las autoridades lo señalan por el desplazamiento forzado de 38 campesinos, entre ellos 11 menores de edad, en la vereda El Cedral del mismo municipio, así como asesinatos de civiles señalados de presuntamente colaborar con el Clan del Golfo en la región.

En el norte de Antioquia, grupos del Eln, el Clan del Golfo y disidencias de las Farc vinculadas a “Mordisco” y “Calarcá” libran una guerra por el control de economías ilícitas y de corredores estratégicos para el narcotráfico. Este mapa criminal también ha incluido alianzas entre el Eln y el EMBF.

Uno de los hechos más graves atribuidos a este grupo de “Calarcá” se registró el 21 de agosto en la vereda Los Toros, en Amalfi, cuando un helicóptero de la Policía fue atacado en pleno operativo. Trece uniformados murieron y cuatro más resultaron heridos. Tras el ataque, al menos 20 familias huyeron hacia el casco urbano por temor a quedar atrapadas en la confrontación.

El desplazamiento forzado no es un caso aislado. La Gobernación de Antioquia reporta que en 2025 más de 691 personas han sido desplazadas de sus hogares en municipios como Amalfi, Segovia, Anorí y Remedios. Estos dos últimos concentran la mayor cifra de víctimas, con 290 y 371 personas afectadas, respectivamente, lo que evidencia un deterioro acelerado de las condiciones de seguridad en la región.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.