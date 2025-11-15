Murió el general Víctor Delgado Mallarino, director de la Policía en la toma del Palacio de Justicia

Este sábado falleció el general Víctor Delgado Mallarino, quien fue director de la Policía Nacional entre 1983 y 1986. Foto: Policía Nacional

Este sábado falleció, a sus 96 años, el general (RP) Víctor Alberto Delgado Mallarino, quien estuvo al frente de la Policía Nacional durante la toma del Palacio de Justicia y la tragedia en Armero por la erupción del volcán del Nevado del Ruiz.

La noticia fue confirmada a través de una publicación de la institución que hoy lidera el general William Rincón Zambrano. Allí, se lee que su "legado marcó un hito en la evolución y modernización de [la] institución".

“Su liderazgo visionario impulsó la creación del Servicio Aéreo Policial y promovió avances fundamentales que fortalecieron a esta institución centenaria y al servicio que prestamos a los colombianos”, se lee en una publicación de la institución que lideró.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del señor general (RP) Víctor Alberto Delgado Mallarino, Director General de la Policía Nacional, cuyo legado marcó un hito en la evolución y modernización de nuestra institución.



Su paso por la dirección fue entre el 16 de agosto de 1983 al 8 de agosto de 1986. En ese tiempo, fue cuestionado por las acciones tomadas en el marco de la toma y retoma del Palacio de Justicia, y sobre su cabeza quedó la decisión de retirar a los uniformados que cuidaban el edificio ante las amenazas de un posible ataque del M-19, que se concretó un día después.

Hace más de un año fue homenajeado por el entonces director general, el general William René Salamanca Ramírez por su legado en la institución. Delgado fue, además, profesor en los programas de Policía y Derecho en las universidades Javeriana, del Cauca, Gran Colombia y el Externado.

