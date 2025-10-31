Murió en combate alias “Miguelito”, presunto líder del Clan del Golfo en Antioquia

Alias “Miguelito” habría pertenecido en el pasado al frente 34 de las antiguas Farc y a estructuras del ELN. Foto: Ejército

El Ejército confirmó la muerte en combate de alias “Miguelito”, presunto líder del Clan del Golfo en el occidente de Antioquia y uno de los hombres más buscados en esta región por su participación en extorsiones, ataques a la Fuerza Pública y control de economías ilegales. La operación militar tuvo lugar en el sector Alto de Cuevas, zona rural de Frontino, en medio de las acciones ofensivas que adelanta la Cuarta Brigada.

Alias “Miguelito”, también identificado con los nombres de Manuel o Tilson, era señalado como mano derecha de alias “Fidel”, uno de los jefes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle. Las autoridades sostienen que fue uno de los coordinadores del ataque contra la Base Militar Gorgola, perpetrado en septiembre de 2025.

Además, habría pertenecido en el pasado al frente 34 de las antiguas Farc y a estructuras del ELN, lo que le permitió consolidar influencia en las dinámicas armadas del occidente antioqueño.

El informe militar señala que tropas del Batallón de Infantería 32 Pedro Justo Berrío realizaban operativos de seguridad en la vía entre Nutibara y La Blanquita, cuando detectaron una camioneta y dos motocicletas de alto cilindraje. Al acercarse para verificar, los ocupantes de los vehículos abrieron fuego contra los soldados, lo que desató un combate armado.

Tras la huida de los atacantes, los uniformados hallaron a un hombre herido en el lugar. Aunque recibió atención por parte de los enfermeros militares y fue trasladado hacia una base en espera de apoyo aéreo, falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Las autoridades lo identificaron luego como alias “Miguelito”, quien se desempeñaba como líder de comisión en los corregimientos de Murrí y La Blanquita, zonas clave para la explotación ilegal de oro y el tránsito de armas.

Su experiencia en manejo de explosivos y su rol en el amedrentamiento de la población civil lo convertían —según la inteligencia militar— en un actor determinante dentro de las operaciones criminales del Clan del Golfo en Antioquia.

En el operativo también fueron incautados una pistola, tres proveedores, munición de diferente calibre y dos celulares. El material fue puesto a disposición de las autoridades.

El Ejército señaló que la operación se enmarca en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, que busca debilitar las finanzas y las capacidades armadas del Clan del Golfo, catalogado como el mayor generador de violencia en el país.

