La Armada incautó cerca de tres toneladas de cocaína en el Pacífico

Las autoridades incautaron un total de 2.782 kilogramos de cocaína, 700 galones de combustible, equipos de comunicación y navegación. Los hombres fueron llevados hasta Buenaventura para adelantar su judicialización.

Redacción Judicial
30 de octubre de 2025 - 07:22 p. m.
El navío era tripulado por tres personas de nacionalidad colombiana y ecuatoriana. La droga tendría como destino final Centroamérica.
Foto: Armada de Colo
Este jueves 30 de octubre, la Armada de Colombia confirmó la incautación de casi tres toneladas de cocaína a bordo de una embarcación en mar abierto, cerca de Buenaventura (Valle del Cauca). El navío era tripulado por tres personas de nacionalidad colombiana y ecuatoriana. La droga tendría como destino final Centroamérica.

Según indicaron las autoridades, el procedimiento inició cuando una aeronave de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos detectó una embarcación sospechosa. Por ello, un buque de la Fuerza Naval del Pacífico y una Unidad de Reacción Rápida (URR) de la Estación de Guardacostas de Buenaventura se movilizaron hasta el lugar para inspeccionar el navío.

Lea: La JEP cerró el proceso contra 133 comparecientes vinculados a caso de falsos positivos

Al revisar la embarcación, las autoridades encontraron 93 bultos con “diferentes formas y tamaños, cuyo contenido, por sus características y olor, se asemejaba a sustancias ilícitas. Así mismo, transportaban 700 galones de combustible, equipos de comunicación y navegación”.

Los capturados y el material fueron trasladados hasta la ciudad de Buenaventura. Allí, funcionarios de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (SIJÍN) de la Policía Nacional realizaron las pruebas pertinentes, que lograron determinar que los paquetes contenían un total de 2.782 kilogramos de cocaína. Por su parte, los hombres capturados fueron puestos a disposición de las autoridades para adelantar los trámites correspondientes a su judicialización.

La Armada aseguró que con esta incautación se evitó el ingreso de más de 133 millones de dólares, lo que equivale a más de COP 513 mil millones, “a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes que delinquen en la región, así como la comercialización de más de 6.9 millones de dosis de estupefacientes en las calles del mundo”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

