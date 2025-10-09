Murió en combate alias “Demetrio”, presunto líder financiero del ELN en Cauca

Durante los combates se incautaron armas y propaganda alusiva al ELN. El material fue puesto a disposición de las autoridades. Foto: Ejército

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ejército Nacional confirmó que en la tarde del 9 de septiembre murió José Manuel Ocampo López, alias “Demetrio” o “Espagueti”, durante combates con tropas de la Brigada 29 y el ELN en zona rural del municipio de Totoró (Cauca). Ocampo López es señalado como presunto articulador financiero del Frente de Guerra Suroccidental de este grupo armado.

Según el reporte oficial, el enfrentamiento se registró en el corregimiento de Paniquita, vereda El Diviso, en el marco de una operación militar que buscaba debilitar las estructuras del grupo armado en el oriente del departamento.

¿Quién es alias “Demetrio”?

De acuerdo con las autoridades, Manuel Ocampo López, alias “Demetrio” llevaba más de 30 años vinculado a estructuras ilegales y tenía antecedentes por su presunta participación en acciones terroristas y secuestros, entre ellos el secuestro masivo de la iglesia La María, en Cali, en 1999, una de las operaciones criminales más recordadas del ELN.

En 2014, había sido capturado en una operación conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, pero luego retomó su actividad delictiva. Esta vez como responsable de las finanzas y redes logísticas del Frente de Guerra Suroccidental, coordinando las economías ilícitas del ELN en los departamentos de Cauca y Huila.

La operación fue coordinada entre tropas de la Vigésima Novena Brigada, el Grupo de Caballería Liviano 8 y el Gaula Militar Cauca. Durante los combates se incautaron armas cortas, munición, granadas hechizas, equipos de comunicación y propaganda alusiva al ELN. El material fue puesto a disposición de las autoridades.

Explosión de carrobomba en El Tambo

La muerte de alias “Demetrio” se registró en medio de una serie de hechos violentos ocurridos en las últimas horas en Cauca. En horas de la noche del pasado 8 de octubre, un vehículo cargado con explosivos detonó cerca de la estación de Policía del corregimiento El Crucero Pandigüando, en el municipio de El Tambo (Cauca).

En el ataque resultó herida una mujer, identificada como Andry Yuleiby Pino Gómez, esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento. De acuerdo con las autoridades, la víctima se encuentra fuera de peligro.

Lea: Explosión de carro bomba dejó una mujer herida en corregimiento de El Tambo (Cauca)

Horas más tarde, hacia las 04:30 de la madrugada de este 9 de octubre, se reportó un hostigamiento contra la Estación de Policía del municipio de Toribío (Cauca) y la población civil, mediante ráfagas de fusil. Las autoridades no han atribuido el ataque a ningún grupo armado, y tampoco reportaron heridos ni víctimas fatales entre los uniformados y población civil.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.