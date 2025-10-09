Explosión de carro bomba dejó una mujer herida en corregimiento de El Tambo (Cauca)

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 8 de octubre. La mujer herida fue identificada como Andry Yuleiby Pino Gómez, esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento. Foto: Archivo particular

En el municipio de El Tambo (Cauca) se registró la explosión de un vehículo cargado con explosivos, detonados cerca de la estación de Policía del corregimiento El Crucero Pandigüando. En el hecho resultó herida una mujer.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 8 de octubre. La mujer herida fue identificada como Andry Yuleiby Pino Gómez, esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento. Según las autoridades, la víctima se encontraría fuera de peligro.

Asimismo, el Ejército Nacional aseguró a El Espectador que, aunque en la zona hay presencia las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, aún no se ha confirmado qué grupo criminal estaría detrás del atentado.

Últimas operaciones del Ejército en la zona

Tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con el Ejército y la Fiscalía General de la Nación comunicaron el rescate de cuatro menores de edad, entre 15 y 17 años, nuevamente en el municipio de El Tambo.

Según las autoridades, los menores manifestaron que llevaban reclutados varios meses, algunos nueve y otros cinco, al parecer por las disidencias de las Farc, Estructura Carlos Patiño.

“Uno de ellos habría sido instruido como piloto de dron para realizar inteligencia delictiva contra las tropas que adelantan operaciones militares e interdicción a complejos cocaleros en la zona”, aseveraron las autoridades.

Los jóvenes entregaron a los uniformados tres armas largas, tres armas cortas, 29 proveedores, 1.098 cartuchos de diferentes calibres y dos chalecos multipropósito. “Fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y demás autoridades competentes, con el fin de garantizar la restitución de sus derechos”.

Por otro lado, en el lugar fueron capturados una mujer de 18 años y un hombre de 19 años, quienes habrían ocupado roles como líderes de comisión y comandantes de escuadra.

