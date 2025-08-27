No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial

Murió líder del Clan del Golfo y uno de los hombres más buscados en Antioquia

Élmer José Fuentes Muñoz, alias “Colonia”, murió durante un operativo de la Policía en Guática (Risaralda). Era el encargado de liderar la expansión criminal desde el Chocó hacia el Eje Cafetero y tenía en su contra una orden de captura por homicidio.

Redacción Judicial
27 de agosto de 2025 - 08:27 p. m.
Alias Colonia murió durante un operativo de la Policía. Se trataría del líder del Clan Del Golfo encargado de la expansión criminal, del Chocó al Eje Cafetero.
Foto: Archivo particular
Uno de los hombres más buscados de Antioquia murió durante un operativo policial. Se trata de Élmer José Fuentes Muñoz, alias “Colonia”, quien se encontraba en Guática (Risaralda), en compañía de hombres fuertemente armados. La Policía entregó la noticia y dio más detalles de este señalado líder del Clan del Golfo.

Según la institución, alias "Colonia", tenía una trayectoria criminal de más de 20 años y durante el último tiempo había sido encargado de liderar la expansión criminal de esta estructura desde el Chocó hacia el Eje Cafetero. En su contra había una orden de captura por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico de armas.

La Policía aseguró que “es responsable de dos atentados mediante activación de artefactos explosivos el 17 de abril y el 23 de mayo del presente año, en Salgar y San Pedro de los Milagros (Antioquia), que dejó como resultado un policía fallecido y tres más lesionados”.

Durante la operación, además de alias “Colonia”, murieron otros dos integrantes del Clan del Golfo y las autoridades incautaron dos fusiles y una pistola. El director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, dio la noticia en redes sociales. A cambio de información sobre este jefe criminal, había una recompensa por $100 millones.

RICARDO BOTERO(81050)Hace 7 minutos
Ojalá le rinda a la fuerza pública con estos tipos sin ideología distinta a la de enriquecerse con economías que envenenan a la gente.
