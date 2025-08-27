Murió líder del Clan del Golfo y uno de los hombres más buscados en Antioquia

Alias Colonia murió durante un operativo de la Policía. Se trataría del líder del Clan Del Golfo encargado de la expansión criminal, del Chocó al Eje Cafetero. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Uno de los hombres más buscados de Antioquia murió durante un operativo policial. Se trata de Élmer José Fuentes Muñoz, alias “Colonia”, quien se encontraba en Guática (Risaralda), en compañía de hombres fuertemente armados. La Policía entregó la noticia y dio más detalles de este señalado líder del Clan del Golfo.

Según la institución, alias "Colonia", tenía una trayectoria criminal de más de 20 años y durante el último tiempo había sido encargado de liderar la expansión criminal de esta estructura desde el Chocó hacia el Eje Cafetero. En su contra había una orden de captura por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico de armas.

La Policía aseguró que “es responsable de dos atentados mediante activación de artefactos explosivos el 17 de abril y el 23 de mayo del presente año, en Salgar y San Pedro de los Milagros (Antioquia), que dejó como resultado un policía fallecido y tres más lesionados”.

Durante la operación, además de alias “Colonia”, murieron otros dos integrantes del Clan del Golfo y las autoridades incautaron dos fusiles y una pistola. El director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, dio la noticia en redes sociales. A cambio de información sobre este jefe criminal, había una recompensa por $100 millones.

¡𝗔𝗕𝗔𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗨𝗡𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗠𝗔́𝗦 𝗕𝗨𝗦𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗔𝗡𝗧𝗜𝗢𝗤𝗨𝗜𝗔! En Guática (Risaralda), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia abatió a Elmer José Fuentes Muñoz, alias ‘Colonia’, delincuente a quien el ‘Clan del… pic.twitter.com/bBFu2wecM5 — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 27, 2025

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.