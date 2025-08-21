No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en Risaralda

Estas personas se ubicaban en los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Dosquebradas. Esto es lo que se sabe sobre las capturas.

Redacción Judicial
21 de agosto de 2025 - 04:58 p. m.
Entre los capturados se encuentran alias “Camilo”, “Mamita”, “Menta”, “Pájaro”, “Pepón”, “La Diabla” y “Angy”. Además, agregó que alias “Felipe Úsuga” fue detenido en flagrancia.
Foto: Arhivo particular
En un operativo conjunto del Ejército Nacional, la Policía y el CTI de la Fiscalía General, fueron capturadas siete personas que tenían orden judicial y una más en flagrancia. Al parecer, todos hacían parte de estructuras del Clan del Golfo que operan en esa zona del país.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, a través de sus redes sociales. En su publicación, el ministro mencionó que entre los capturados se encuentran alias “Camilo”, “Mamita”, “Menta”, “Pájaro”, “Pepón”, “La Diabla” y “Angy”. Además, agregó que alias “Felipe Úsuga” fue detenido en flagrancia.

Lea: Consejo de Estado dejó en firme elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general

Asimismo, aseguró que estas personas deberán responder por los delitos de homicidio, narcotráfico y porte ilegal de armas. En medio de la operación se incautaron armas, municiones y prendas del grupo armado, con las que “pretendían fortalecer sus economías ilícitas y ejercer violencia contra la población”, según el ministro.

Por otro lado, el pasado 9 de agosto, dos integrantes de grupos armados que inciden en el departamento de Risaralda se entregaron ante las autoridades. De acuerdo con información del Ejército, uno de ellos era integrante del Clan del Golfo y el otro integraba las filas del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

En el primer caso, el hombre identificado como alias “Luis T”, se acercó a unidades del Ejército que patrullaban por la vía entre el corregimiento de San Antonio del Chamí y el casco urbano de Pueblo Rico. El capturado aseguró hacer parte del Clan del Golfo en la zona.

Según las autoridades, alias “Luis T” se movilizaba por zonas rurales y semiurbanas “controlando la movilidad de las vías terciarias del municipio y avisando a la estructura principal sobre los movimientos de la Fuerza Pública”.

Por Redacción Judicial

