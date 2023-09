Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, va a juicio por presunto lavado de activos

Day Vásquez y Nicolás Petro Burgos. Foto: El Espectador

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, irá a juicio por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En la mañana de este lunes, la Fiscalía radicó el escrito de acusación ante los juzgados penales de Barranquilla por los delitos que habría cometido cuando era diputado de la Asamblea del Atlántico y era una de las fichas claves de la campaña de su padre en la Costa Atlántica.

Petro Burgos, antes del llamado del ente investigador, adelantaba una colaboración con la Fiscalía buscando beneficios dentro de su caso. En diálogo con El Espectador, el abogado defensor del hijo del presidente Gustavo Petro, Estewing Arteaga, dijo que el sorpresivo llamado a juicio fue prematuro por parte del ente investigador. De acuerdo con el abogado Arteaga, llamar a juicio a su cliente “igual está dentro de sus competencias, presentar el escrito de acusación y llamarlo a juicio, pero ese llamado a juicio implica es que se da oficialmente el inicio al proceso. Entonces hay que asumir la defensa, no hay de otra”.

Según le dijo el abogado Arteaga a este diario, desconocen las razones de fondo de la decisión de la Fiscalía. De acuerdo con el defensor del hijo del presidente, la colaboración que venía adelantando su cliente estuvo “dentro de los tiempos que exigen ese tipo de negociaciones, pues está la entrega de la información que se esperaba”. Sin embargo, dice Arteaga, al parecer “la Fiscalía como que no ha estado muy contenta con lo que ha estado recibiendo y por eso decidió radicar”.

Por otra parte, el abogado Arteaga dice que no tiene seguridad si su cliente, Nicolás Petro Burgos, entregó la matriz de colaboración a la Fiscalía: “yo voy llegando apenas, no tengo conocimiento de si la presentó”. Igualmente, dice que el ente investigador no los ha notificado oficialmente del llamado a juicio y que se enteraron a través del comunicado de la Fiscalía y de los medios de comunicación.

El abogado de Nicolás Petro afirma que su cliente, en todo momento, ha tenido la intención de que la información que entregaran fuera “verás y no simples rumores”. También asegura que ha hablado con el hijo del presidente Gustavo Petro: “Nicolás está tranquilo. Si es llamado, pues tendrá que hacerle frente al proceso. Y tiene claro que dentro de los procedimientos es una posibilidad. Y la Fiscalía, si lo quiso, pues tiene que asumirlo”.

Asimismo, fuentes cercanas al caso dicen que hasta el momento en el que David Teleki acompañó a Nicolás Petro Burgos como su abogado, el hijo del presidente Gustavo Petro sí declaró ante la Fiscalía, pero no hay conocimiento si presentó o no la matriz de colaboración.

El llamado a juicio confirma el fracaso de las negociaciones que se habían anunciado en agosto de 2023, durante la audiencia en la que el ente acusador iba a pedir enviarlo a la cárcel. Durante esa diligencia el hijo mayor del presidente Gustavo Petro señaló que estaba dispuesto a colaborar con la investigación. “Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé, que viene en mi camino. Muchas gracias, señor juez”, señaló Petro Burgos.

Estas declaraciones le valieron para que el fiscal del caso Mario Burgos se retractara de pedir enviarlo a la cárcel y, por el contrario, pidiera prisión domiciliaria en su contra, hecho que el juez rechazó. Lo dejó en libertad con condiciones. Tras ese anuncio varios hechos ocurrieron desde esa fecha hasta hoy. En primer lugar, el abogado David Teleki anunció que renunció a la defensa del exdiputado de la Asamblea del Atlántico por razones personales, asumió Stewing Arteaga.

Otro hecho que marcó esta etapa del proceso fue la visita que realizó el presidente Gustavo Petro a su hijo. “Hoy visité a mi hijo Nicolás. Como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. Como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial. Espero una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales”, escribió el presidente Petro en su cuenta de Twitter.

¿Qué dijo Nicolás Petro sobre su papá, Gustavo Petro?

Antes de que la Fiscalía cambiara de opinión, el fiscal del caso de Nicolás Petro “aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía desconocía acerca de la pasada campaña presidencial del actual presidente Gustavo Petro Urrego”. Los datos que habría dado el hijo del presidente, según el ente investigador, dan cuenta de dineros “que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley, y una parte de estos dineros no habrían sido reportados ante las autoridades electorales”.

El fiscal Burgos manifestó en agosto pasado que dentro de la colaboración que acordaron con Nicolás Petro, él mismo les aseguró que “sí recibió altas sumas de dinero por parte del señor Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro; del señor Gabriel Hilsalca Acosta, hijo del polémico Alfonso El Turco Hilsalca; y del Óscar Camacho, un poderoso empresario de Cúcuta. Una parte de los dineros, según Nicolás Petro, se los habría quedado para incrementar su patrimonio y el de su esposa Day Vásquez.

Ambos, dijo el fiscal, trataron de darle apariencia de legalidad a esos dineros que nunca reportaron y del que sacaron provecho propio. Aunque la Fiscalía no dio detalles de cuánta plata entró a la campaña a la presidencia de Gustavo Petro, lo que sí señaló es que, a los bolsillos de Petro y Vásquez, fueron a parar $1.050 millones que no pudieron justificar. Según lo que Petro le aseguró al fiscal Burgos, el procesado tiene pruebas y puede precisar de cuánto fue el aporte ilegal a la campaña, así como las personas que estuvieron detrás de los pagos.

