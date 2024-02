Nicolás Petro pide a la Corte Suprema abstenerse de usar su interrogatorio.

Por medio de una carta de dos páginas de extensión, Nicolás Petro le pidió a la Corte Suprema de Justicia abstenerse de usar el interrogatorio que rindió en la Fiscalía y que días después fue filtrado a la Revista Semana. En esa diligencia, el hijo mayor del presidente confesó que, presuntamente, a la campaña sí ingresaron dineros que no fueron reportados, lo que ocasionó una compulsa de copias por parte del ente investigador al Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Acusación de la Cámara y la Corte Suprema de Justicia.

Entre los argumentos expuestos por Nicolás Petro se encuentran que ese interrogatorio estuvo lleno de irregularidades, pues en ningún momento se hizo bajo la gravedad del juramento; se filtró irregularmente y él no ha dado consentimiento para su uso. “Por ese motivo, solicito a la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Instrucción abstenerse de usarlo. Si bien se preguntará la Corte por qué me dirijo al Despacho sin ser parte procesal, la respuesta es que he batallado en distintas instancias para que este interrogatorio sea tachado en su legalidad, licitud y en su supuesta garantía de protección de derechos humanos, asuntos que me fueron abiertamente vulnerados”, dice el documento.

La carta se conoce días después de que Nicolás Petro fuera citado a declarar en el alto tribunal junto con Euclides Torres dentro de la investigación que adelanta el alto tribunal en contra de Agmeth Escaf y Pedro Flórez, en la que busca determinar si los congresistas habrían beneficiado sus campañas con los presuntos dineros irregulares que también habrían entrado a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

En el interrogatorio por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, revelado por la revista Semana, el hijo mayor del primer mandatario confesó que el empresario Euclides Torres, supuestamente, financió la campaña presidencial de su padre. “Yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía; él, en los cs, cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flórez, entonces él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña”, dice un aparte de las declaraciones.

Nicolás Petro se refirió también al hoy senador Pedro Flórez, del Pacto Histórico, quien apareció en su momento en el organigrama que mostró el fiscal Mario Burgos durante la audiencia de imputación en contra del hijo del presidente y de su exesposa Day Vásquez. Sobre él dijo que aunque Benedetti fue quien llevó a Torres a la campaña, el intermediario para obtener los dineros fue el hoy congresista: “Cuando llegó a la campaña, (Benedetti) siempre nos decía que él ponía la plata, que él buscaba la plata y la plata la conseguía a través de Euclides, pero quien canalizaba esos recursos era Pedro Flórez, el senador”. Al igual que dijo que los congresistas Agmeth Escaf y Pedro Flórez también habrían beneficiado sus campañas al Congreso con esos dineros y que, además, no habrían sido reportados debidamente.

