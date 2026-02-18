Niegan principio de oportunidad del empresario Carlos Mattos con la Fiscalía

En 2023 Carlos Mattos fue trasladado de la cárcel de Cómbita hacia Barranquilla, por cuenta de su complejo estado de salud.

Una jueza de control de garantías rechazó el principio de oportunidad que buscaba el empresario Carlos Mattos para poner fin al proceso que enfrenta por sus salidas irregulares de la cárcel La Picota, en 2022. Como parte de la negociación, el empresario ofrecía entregar dos camionetas y una motocicleta de alto cilindraje como “donación” al Inpec y a la Fiscalía, a cambio de que se cerrara la investigación en su contra.

Mattos, quien ya ha sido condenado en dos ocasiones por sobornar a jueces de la República, pretendía concretar un acuerdo con la Fiscalía que le evitaría una nueva sentencia. La propuesta tenía un costo de cerca de COP 360 millones, valor correspondiente a los vehículos que serían entregados al ente acusador y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), siempre que la jueza avalara el beneficio.

Sin embargo, este miércoles 18 de febrero, la jueza concluyó que la Fiscalía no acreditó el cumplimiento de la causal tercera exigida para aplicar el principio de oportunidad, la cual establece la necesidad de reparar el daño colectivo ocasionado y garantizar que la conducta no volverá a repetirse.

“Estima este juzgado que la afectación que se pudo presentar en este punto efectivamente tienen que ver con bienes colectivos. Sin embargo, la causal lleva un requerimiento de que haya una afectación mínima a esos bienes colectivos, y respecto a ese punto no escuchamos de la fiscal algo sobre ese punto”, dijo la jueza durante la audiencia.

En esa misma línea, la jueza de control de garantías resaltó la “falencia argumentativa con respecto a la hipótesis misma que presenta la señora fiscal, que habló de un resarcimiento, unos derechos de las víctimas”. Sin embargo, para la funcionaria no se se presentó “ningún argumento que abarcara todos los reclamos propios de la normatividad de la jurisprudencia, incluso con respecto a la aplicación del principio de oportunidad”.

El despacho alegó que “no es posible entonces que sea el juez constitucional el que proceda a cubrir ese tipo de falencias y de esta forma tratar de usurpar aquellas funciones que le son propias e inherentes a la Fiscalía para dar celeridad a los procesos; o como ocurre en el presente asunto, aplicar una figura como la del principio de oportunidad que se reservó expresamente para la Fiscalía siempre y cuando se cumpla con todos los parámetros a los que haya lugar”.

