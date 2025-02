No ha empezado paro armado del Eln en Chocó y ya hay miles de desplazados

Según la Secretaría del Interior del Chocó, ya hay por lo menos 3.500 desplazados, 2.000 familias confinadas y 1.700 niños desescolarizados. Foto: Agencia AFP

La guerrilla conocida como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) anunció que hará un paro armado en la región del San Juan, en el sur del Chocó, entre el 18 y 21 de febrero próximo. Así lo dio a conocer este grupo armado ilegal a través de un comunicado en el que asegura que la decisión es respuesta al aumento de la presencia del Clan del Golfo y la supuesta connivencia con el Ejército. Además, responsabiliza al Gobierno de la crisis que azota a ese departamento.

Sin que haya empezado el paro, ya hay ciudadanos afectados. El secretario del Interior del departamento, Francisco Vidal, señaló que las autoridades ya tienen el reporte de que 3.500 personas están desplazadas y por lo menos 2.000 familias se encuentran confinadas en 30 poblados del sur del departamento. Además, ya tiene un reporte de 1.700 niños desescolarizados.

“El paro genera unas consecuencias y una repercusión en la población civil en la medida en que constituyen una grave afrenta a los derechos básicos de las personas que viven en esta subregión que impacta a por lo menos seis municipios del departamento del Chocó. Estamos hablando especialmente de Istmina, Medio San Juan, litoral del San Juan, Sipí y Nóvita”, explicó el funcionario en Caracol Radio.

El secretario agregó que no solo tienen registro de confinamientos y desplazamiento, sino también de un alto riesgo de desaparición contra líderes y sociales y comunitarios de estas poblaciones. Francisco Vidal agregó que, además de todo este panorama violento, el 80 % del territorio en su departamento está minado, lo que genera una perdida de la capacidad económica de las poblaciones.

El secretario Vidal explicó que “esta es una situación que nos preocupa demasiado porque no es solamente tenemos la pérdida de capacidad económica y productiva para nuestra gente, sino que también tenemos una situación de inseguridad alimentaria, pues la gente no tiene con qué comer porque no tiene cómo producir, cómo pescar, cómo sembrar ni cómo recoger sus cultivos”.

El funcionario pidió ayuda urgente del gobierno y la comunidad internacional “para que acompañen al Chocó en este proceso, pues lo que necesitamos son medidas que ya se escapan de la capacidad institucional, material y de recursos que tenemos nosotros en el departamento”. Vidal también explicó que la situación del departamento es igual o incluso pero que la del Catatumbo.

Por esta razón, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, le había pedido hace uno días al presidente Gustavo Petro que incluyera a su departamento en el decreto con el que declaró estado de excepción al Catatumbo, luego de un desplazamiento masivo por enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc.

“Si en el Catatumbo sucedió algo y ahí mismo el Estado salió a reaccionar y dispuso medidas excepcionales y contundentes para hacerle frente a la crisis, entonces, para cuándo se va a reaccionar a la crisis del Chocó que es igual o más grave incluso que la del Catatumbo y que viene de hace mucho más tiempo”, expresó Vidal.

“Solo en 2024 atendimos por estas situaciones a más de 50.000 familias, es decir, más de 200.000 personas que requirieron de nuestra asistencia porque las dinámicas del conflicto, asociadas a otras dinámicas les estaban impidiendo subsistir. Creo que eso ilustra con claridad la situación del departamento del Chocó”, puntualizó el secretario del Interior.

Desde el pasado 5 de febrero, las autoridades han reportado enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo. Por eso, el Ejército ordenó el envío de 340 hombres a la zona y otros 150 uniformados se alistan para apoyar las operaciones. En ese contexto, según la gobernación y la institución castrense, hay 3.600 personas desplazadas y más de 12.000 confinadas.

