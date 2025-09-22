“No requiero apoyo, asesoría ni orientación”: fiscal de caso Nicolás Petro advierte presiones

Recientemente se anunció una nueva imputación en contra del hijo del expresidente, por dos delitos que habrían sido cometidos mientras estaba en la Asamblea del Atlántico.

Una dura carta envió Lucy Laborde, la fiscal delegada que adelanta la investigación en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En la misiva de la funcionaria, dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, denunció “intromisiones indebidas” y afectaciones a la imparcialidad e independencia en su trabajo.

En la carta de cuatro páginas, conocida este 22 de septiembre por medios de comunicación, la fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de activos de la Fiscalía, criticó la reciente decisión de asignar a María Isabel Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo en la investigación. Esto, luego de que el pasado 8 de septiembre se diera la orden de enviar a la segunda investigadora a apoyar el trabajo de Laborde.

Según la fiscal del caso, la asignación de la fiscal de apoyo se dio porque “la disponibilidad de personal sumado a las altas cargas laborales y situaciones administrativas de varios despachos de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, la necesidad de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad, oportunidad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia, garantizar el debido proceso y los derechos de quienes a cualquier título intervienen en el proceso penal, nos conducen a la implementación de estrategias que permitan cumplir estos objetivos”.

A renglón seguido, puso sobre la mesa las razones por las que no está de acuerdo con esa decisión. “Esto no guarda relación alguna con las necesidades del despacho (...) por cuanto el proceso que se sigue por Lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público ante el señor juez segundo penal especializado de Barranquilla, contra el señor Petro Burgos se ha adelantado por la suscrita fiscal de manera íntegra”, se lee en la carta.

Luego, la fiscal Laborde señala que está en plenas capacidades para seguir adelante con la investigación, justo ahora que se supo que habrá una nueva imputación por otros hechos de corrupción y que el hijo del presidente Gustavo Petro está ya a las puertas del juicio penal. “Tengo los conocimientos y la experiencia suficiente, la experticia y las capacidades necesarias para continuar al frente de este proceso. Además, el caso tiene un soporte probatorio muy fuerte para adelantarlo y no requiero apoyo, asesoría ni orientación”, se lee en la carta.

La funcionaria del ente investigador también denunció que el pasado 18 de septiembre fue citada a una reunión por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía, en la que tuvo que exponer avances del caso sin información previa. “Se me solicitó intempestivamente manifestara los hechos que se investigan en el radicado que es objeto de solicitud de una nueva imputación contra el señor Nicolás Petro Burgos, con la aparente necesidad de conexar esta con un radicado objeto de una compulsa de copias realizada por el Doctor Mario Andrés Burgos Patiño”, dice la carta.

Se refería a la información conocida a inicios de septiembre, que señala que el hijo del presidente enfrentará una nueva imputación por dos delitos distintos a los de la investigación adelantada en su contra y por la cual fue detenido en 2023: celebración de contratos y falsedad en documento público. Ambos habrían sido cometidos mientras fue diputado del departamento de Atlántico.

Finalmente, la fiscal Laborde dijo que estas movidas responden a presiones en su contra, que afectan los principios de celeridad, objetividad y debido proceso de la investigación que reposa en su despacho. “La introducción de figuras como fiscales de apoyo sin solicitud previa, las reuniones convocadas sin claridad sobre su finalidad y el desconocimiento de mi rol de titular frente a solicitudes procesales de la defensa, afectan el equilibrio institucional y pueden menoscabar la autonomía e imparcialidad exigidas por la Constitución y la jurisprudencia”, concluye la carta.

