No se coartará la libertad de expresión: Minjusticia en proyecto carcelario

En el ojo del huracán estuvo el ministro de justicia, Néstor Osuna y su equipo de trabajo porque, en medio de su intención por erradicar la crisis carcelaria que persiste durante varios años en el país, en el borrador del proyecto de ley se les fue un artículo en el que prácticamente decía que los medios de comunicación tenían la obligación de emitir contenidos de las políticas públicas del actual Gobierno con el fin de generar pedagogía.

El artículo cayó como un baldado de agua fría para los medios de comunicación y se empezó a cuestionar la iniciativa que pretende ser llevada al Congreso en marzo del próximo año. El tema causó tanto furor que en menos de dos horas la cartera tuvo que eliminar ese artículo de la que promete ser una norma que promueva el deshacinamiento en los centros de reclusión y cumplir con las órdenes dadas en el estado de cosas inconstitucionales que ha decretado la Corte Constitucional.

En la mañana de este miércoles, el ministro Osuna salió en su defensa en una entrevista en Caracol Radio y dijo que esa intención de usar a los medios de comunicación ya estaba consignada en otros proyectos de ley que, incluso se habían emitido en el mandato de Iván Duque, y que consideraron pertinente vincularla en la iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro.

“Conmigo podrán contar para cualquier cosa, menos para coartar la ley de expresión, pero por otra parte lo que el Ministerio necesita es ayuda en una pedagogía sobre para qué es la política carcelaria. Por lo cual, así haya una mínima sospecha o suspicacia que en un proyecto de Ley hay censura a la prensa lo cambiamos. Lo que queremos es contar con la prensa como una aliada”, resaltó el jefe de la cartera.

Para Osuna está claro que “el Estado no debe imponer contenido” por lo que consideró que la norma existente debe ser derogada. El jefe de la cartera que tiene entre sus prioridades erradicar la crisis carcelaria que padece el país explicó que el proyecto tiene varias estrategias de resocialización y justicia restaurativa.

“Una de las intenciones es hacer pedagogía para que se aclare que no se trata de anular a una persona y que no se trata, como coloquialmente se dice: que la gente se pudra en la cárcel, sino que la reclusión tiene la intención de resocializar y permitir que quienes hayan cometido delitos se reintegren a la sociedad”, expresó el ministro y resaltó que la lucha contra la crisis carcelaria no es menor y que muchos Gobiernos han intentado combatirla.

Osuna, pretende cumplir las órdenes que le puso la Corte Constitucional. El alto tribunal le ha pasado factura en más de una ocasión a todos los gobiernos anteriores argumentando que la población privada de la libertad tiene una violación masiva de derechos que van desde no contar con buena infraestructura hasta no tener acceso a alimentación de calidad, entre otras situaciones. Así las cosas, bajo su administración, Osuna consideró que para cumplir con ese lineamiento requieren de la ayuda de la prensa y los medios de comunicación con algunas campañas pedagógicas que consideren pertinente poner bajo la lupa de los espectadores.

De momento, el ministro aseguró que el borrador del proyecto de ley ha sido compartido entre varios congresistas de quienes buscan que exista un consenso en la idea que será llevada ante el legislativo en marzo próximo.

