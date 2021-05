“No tuve precisión sobre vínculo de guerrillas con miembros de la UP”: Rito Alejo del Río

Una vez más el oficial compareció ante el tribunal de paz, esta vez, entregar información sobre la victimización de los miembros de la Unión Patriótica.

En la cuarta diligencia que se surte en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el general (r) Rito Alejo del Río, condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con paramilitares, el oficial se refirió sobre la victimización que sufrieron los miembros de la Unión Patriótica (UP). “Era un partido como cualquier otro que tenía su representación muy respetable, entre otras cosas, ellos hacían parte de muchas organizaciones. Yo con ellos realmente nunca tuve relaciones, porque no se me presentaron allá para hablar. Yo traté de buscar acercamientos pero no fue posible. Ellos eran muy apáticos”.

Para el oficial, los miembros de la UP sostenían “luchas fuertes” con otros grupos de la región con el fin de tener el dominio de las diferentes empacadoras bananeras. La magistrada Nadiezhda Henríquez, sustanciadora de la audiencia que se adelantó de manera virtual, cuestionó los nombres y la cantidad de las agrupaciones que mencionó Del Río. En su respuesta confirmó que una de las principales era “Esperanza Paz y Libertad”, EPL disidente, el ELN, las Farc y algunos sindicatos que apoyaban las decisiones de la Unión Patriótica y otros la de las demás organizaciones. “Todo el mundo quería mandar allá”.

Si bien el exfuncionario mencionó grupos al margen de la ley, aseguró que no tenía conocimiento que la UP tuviera vínculo alguno con las guerrillas que delinquían en la zona. “Había gente muy honesta, muy buena que realmente tiene una posición muy clara y respetable. Se hacían respetar porque no tenían nexos con organizaciones al margen de la ley”. No obstante, también aclaró que en el marco de la conformación de algunos grupos se declaró una lucha ideológica que también vinculaba las armas. “Decidieron emplear el discurso político en las armas”.

La magistrada Henríquez lo cuestionó sobre las investigaciones que adelantó en contra de estos grupos con el fin de determinar si las afirmaciones del momento eran verídicas. Pese a que el oficial dijo que se adelantaban acciones de inteligencia, afirmó que no tuvieron en certeza conocimiento de ello. “Yo nunca tuve esa precisión, aparte de algunos miembros de las guerrillas que decían que habían muchas milicias que eran de la Unión Patriótica que se estaban convirtiendo en grupos de milicias bolivarianas, pero hasta ahí llegó porque nunca lo pude comprobar”.

Henríquez lo volvió a increpar sobre las denominadas “listas negras”, lo anterior, con base en el señalamiento de Del Río sobre las “personas de bien y quienes vinculaban su participación política con las armas”. El oficial dijo que nunca tuvo participación alguna en dicha situación. “Lo único es que cuando se sabía de una actuación de una persona se informaba a la Fiscalía para que tuviera en sus manos lo que debía hacer”. La magistrada lo cuestionó aduciendo que con la información que era enviada al ente acusador si tenía conocimiento de cada individuo.

El exmilitar confirmó que era la Fiscalía la encargada de adelantar investigaciones contra personas políticas a fines con grupos guerrilleros y como Ejército apoyaban las directrices dadas por el ente acusador. “La Fiscalía nos daba la directriz. Nos pedían la colaboración porque la Policía era incapaz de cumplir con ese cometido. Yo tengo muchas directrices de órdenes de captura. Nosotros dábamos información de lo que conocíamos y la Fiscalía cuando consideraba pertinente adelantaba investigaciones. Después de emitida una orden usted sabe que no hay lugar a discusión lo único que hay que hacer es cumplirla”, dijo el exmilitar de la institución castrense al responder a los cuestionamientos de la magistrada Nadiezhda Henríquez.

Sobre las personas que quedaban en manos del Ejército por cuenta de las capturas ordenadas por la Fiscalía, el oficial aseguró que eran remitidas al ente acusador y no se ejecutaban dichas actuaciones a personas ajenas que no fueran requeridas por alguna autoridad judicial. Del Río resaltó que “nunca” se ordenó dar de baja a alguna persona en específico que militara en dicho partido político, por el contrario, le dijo al tribunal de paz que en más de una ocasión buscó acercamiento para brindar seguridad.