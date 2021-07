‘Nunca damos órdenes contra los derechos de ciudadanos’: director de la Policía

“Siempre lo que hacemos es garantizar los derechos de los ciudadanos. Nunca damos una orden que vaya en contra del derecho de un ser humano en Colombia. Nunca”. La frase es del general Jorge Vargas, director de la Policía, y la dijo este jueves, tras un día de que se conocieran las conclusiones de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país por el paro nacional. En las observaciones se cuestionó severamente las acciones de la Fuerza Pública en las manifestaciones, y no solo del Escuadrón Antidisturbios, sino también de policías que dispararon armas de fuego y de los agentes que hacen “ciberpatrullaje”.

Aunque el general Vargas no se refirió explícitamente a las observaciones de la CIDH, pues las declaraciones de este tema las ha dado directamente el presidente Iván Duque, sí manifestó su malestar por que se quiera hacer ver que la Policía no está siendo reformada. Es que, ha insistido públicamente, él viene liderando una reforma. “Y no como equivocadamente piensan unos que hay que reformar la Policía porque piensan unos. No. Es que la reforma la empezamos nosotros es una cosa seria. De fondo, en orden. Vamos a salir fortalecidos para seguir sirviendo a los colombianos”, dijo el oficial.

Y continuó: “¿Para que nos digan que la transformación es una transformación superficial? No lo es. No lo es. Lo digo con toda la seriedad y todo el profesionalismo y de cara al país, con toda la verdad, como caracteriza a un cuerpo policial serio”. En concreto, la recomendación de la CIDH que ha recibido más críticas de las autoridades en Colombia es la de separar a la Policía del Ministerio de Defensa, cartera a la que ha pertenecido desde el mandato del general Gustavo Rojas Pinilla, hace casi 60 años.

Aunque Vargas no habló de este tema, su comandante en jefe, el presidente Iván Duque, ya rechazó esa posibilidad. “Pretender que sea una separación a partir de impresiones preliminares es algo que no tiene asidero”, dijo el primer mandatario en un evento de ascensos militares. “Esa presencia institucional no es caprichosa, no es terca, no es de ocasión, sino que es propia de una reflexión institucional muy necesaria y sólida. Porque durante muchos años, nuestra Policía, cuando estuvo alojada en el Ministerio de Gobierno, tuvo que verse sometida a preocupantes presiones de carácter político en medio de las confrontaciones partidistas que tanto dolor le causaron a Colombia”.

A su vez, el ministro de Defensa, Diego Molano, descartó esa posibilidad en entrevista con el diario El Tiempo. “La Policía Nacional de todos los colombianos se queda en el Ministerio de Defensa Nacional. Esto optimiza las capacidades, la doctrina y los resultados conjuntos y coordinados. Significa fortaleza de cara al combate de la criminalidad. La misión y funciones de las Fuerzas Militares y de la Policía están claramente diferenciadas desde la Constitución Política”, dijo el alto funcionario.

La CIDH cuestionó en más de 180 observaciones y 41 recomendaciones el manejo que le ha dado el Estado colombiano al paro nacional. La Comisión manifestó su preocupación, sobre todo, por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la Policía, las denuncias de violencia sexual y de género, el uso de la figura de traslado de protección para detener a manifestantes, la desaparición de personas, la figura de asistencia militar como una forma de disuadir las protestas, la aplicación de la jurisdicción penal militar en casos de violaciones de derechos humanos, por la criminalización de los bloqueos de vías, las agresiones a periodistas y las dinámicas de la protesta en internet.