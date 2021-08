“Nunca en mi vida he cometido un delito”: Fajardo sobre acusación de Fiscalía

“Nunca en mi vida he cometido un delito. Así lo demostraré ante La Corte Suprema de Justicia, que es el escenario natural para defenderme. Ahí se hará evidente la equivocación de la Fiscalía, que tendrá que argumentar por qué hoy me acusa por los mismos hechos que, hace 4 años, la Procuraduría experta en Hacienda Pública consideró irrelevantes”.

Esa fue la respuesta que Sergio Fajardo, a través de su equipo de defensa, le entregó a la opinión pública luego de que se conociera que, durante el día, la Fiscalía presentará un escrito de acusación en su contra por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Según el ente investigador, un contrato en 2013 tendrías en líos jurídicos al precandidato presidencial.

Se trata del contrato de “sustitución de deuda N° SF140013”, firmado el 5 de diciembre de 2013. Fue un acuerdo de empréstito -préstamo que una entidad financiera le hace a una institución del Estado- entre el banco Corpbanca y la Gobernación de Antioquia, liderada entonces por Fajardo. Con la decisión se intentó cubrir deudas de la administración con otros bancos, solicitando a Corpbanca un total de US$77 millones.

No obstante, la Fiscalía acusará a Fajardo por presuntas irregularidades contractuales tras un acuerdo que ocho años después, según la investigación, le está costando a Antioquia $98 millones. “Tenía asignada la competencia y obligación jurídica de realizar una evaluación razonada y técnica, con el acompañamiento del Comité Financiero y de Tesorería Departamental”, agregó la Fiscalía en el anuncio sobre la acusación, que llevará a Fajardo a juicio ante la Corte Suprema.

Nunca en mi vida he cometido un delito, y así lo demostraré ante la Corte Suprema de Justicia. Aquí unos puntos y observaciones que quiero compartir con ustedes. pic.twitter.com/csBhYJ3B1m — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) August 27, 2021

Anunciado el pleito judicial, Sergio Fajardo respondió asegurando que la Corte Suprema es, precisamente, el escenario ideal donde podrá demostrar su inocencia. Para la defensa del precandidato presidencial resulta “exótico” que la Fiscalía haya cambiado su comunicación cuando anunció la imputación, el pasado 31 de marzo, y el anuncio de esta mañana.

“Mientras que en el comunicado anterior la tesis de la Fiscalía giró en torno al hecho de que el dólar había subido, en este ni siquiera mencionan este hecho, sino que ahora se refieren a aspectos formales de la contratación. Esto pone en duda la congruencia de la investigación por parte del ente acusador, incluso tras 5 años de proceso”, explicó la representación judicial de Fajardo.

Además, Fajardo puso en conocimiento de la opinión pública que, en diciembre de 2017, la Procuraduría General “en el proceso IUS-2016-225719 consideró absolutamente irrelevante y carente de cualquier incumplimiento legal la misma denuncia de la gobernación del señor Luis Pérez por la que hoy la Fiscalía decide acusar”. Según el precandidato, el órgano de control disciplinario ya habría rechazado estudiar los mismos hechos.

La Fiscalía, por su parte, insiste en que Fajardo enfrentará un juicio por presuntamente no ser diligente con detalles como la forma de financiamiento, las diferentes alternativas de mercado y la conveniencia financiera y fiscal de la operación. Además, el ente investigador censura que, al parecer, el contrato de empréstito se pactó para un desembolso, pago de intereses y capital en moneda nacional. La operación se hizo en dólares. Aunque en imputación la Fiscalía afirmó que Fajardo no tuvo en cuenta “la volatilidad del dólar”, esta vez no lo mencionó para su acusación.

#ATENCIÓN | #Fiscalía radicará hoy ante @CorteSupremaJ escrito de acusación en el proceso que se sigue contra el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama. pic.twitter.com/H8x0uGcGCR — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 27, 2021

