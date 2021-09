Odebrecht: El cara-cara del exfiscal Néstor Humberto Martínez y el senador Robledo

Aunque la cita del debate de control político sobre el caso Odebrecht se debía cumplir en noviembre de 2018, hasta este martes ese capítulo parece moverse de nuevo en la Plenaria del Senado, en donde los mayores contrincantes fueron el senador Jorge Robledo y el exfiscal general Néstor Humberto Martínez. Durante el encuentro que duró un poco más de dos horas, el congresista cuestionó el motivo por el cual las investigaciones por ese entramado de corrupción no han dado frutos. Martínez, por su parte, se defendió.

“Cuando yo me retiré de la Fiscalía General esas investigaciones seguían abiertas (…) No puede usted hacer responsable a la Fiscalía por esas reyertas políticas que usted traba desde la izquierda radical que representa”, dijo el exfiscal Martínez quien asistió al debate de forma virtual. En su intervención señaló que “es infame decir que hubo favorecimientos u ocultamientos. Y en lo que tiene que ver con la persona del exfiscal Néstor Humberto Martínez toda duda queda resuelta con las decisiones de la Fiscalía, que libraron de responsabilidad al grupo Aval en providencias que son de conocimiento público, y en el caso de campañas presidenciales donde la Fiscalía hasta el momento donde yo me retiré hizo lo que tenía que hacer”, resaltó el exjefe del búnker quien contó con la presencia de Leonardo Espinosa que fue designado por la Corte Suprema de Justicia como fiscal ah doc para conocer de las investigaciones por Odebrecht.

El debate del que hizo parte Martínez, empezó en noviembre de 2018, pero culminó abruptamente luego de que la senadora Paloma Valencia pusiera en evidencia un video en el que se le veía al senador Gustavo Petro recibiendo dinero en una bolsa negra. Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia adelantó investigación y hasta hace un poco más de un mes el militante de la Colombia Humana resultó absuelto de responsabilidad de recibir dineros, a juicio de los denunciantes, en clandestinidad.

En noviembre de 2018, el vicepresidente del Senado era el ahora excongresista condenado por soborno Eduardo Pulgar, quien levantó de forma extraordinaria la sesión y el debate quedó inconcluso. Robledo y sus compañeros que citaron a dicha discusión tuvieron que interponer una acción de tutela que fue revisada por la Corte Constitucional, en la que solicitaban que el encuentro para vislumbrar los hechos de corrupción por Odebrecht se volviera a registrar. Un poco más de tres años después se volvió a presentar el escenario en el que pusieron en el banquillo a Martínez.

El exfiscal ha sido cuestionado en su paso por la Fiscalía luego de que, supuestamente, favoreciera a unos de sus entonces clientes de quienes se dijeron estaban vinculados en el entramado de corrupción más grande que se suscitó en el país por cuenta de que la empresa brasilera entregó cuantiosas sumas de dinero a cambio de que se adjudicaran contratos de infraestructura y malla vial en el país. Por estos hechos, varios congresistas, contratistas y funcionarios de entidades estatales resultaron salpicados penalmente al punto de recibir imputaciones de cargo y condenas.

Aunque las investigaciones en la administración de Martínez se adelantaron de forma eficaz y progresiva, según su juicio, el senador Robledo cuestionó que el exfiscal no se hubiera declarado impedido para conocer de dicha investigación cuando uno de sus clientes era la firma de Sarmiento Ángulo. Entre otras cosas, el congresista le reprochó a Martínez el hecho de que tuviera conocimiento sobre la cantidad de delitos que se cometieron durante la adjudicación de contratos y que este se escudara en que no podía mencionar comentario alguno por fidelidad y respeto a sus clientes.

Robledo señaló que Martínez tenía total conocimiento de los actos delictivos que se cometieron en esa época. Para probar esa acusación trajo a colación una grabación que estaba en poder de Jorge Enrique Pizano (hoy fallecido) quien fue excontroller de la Ruta del Sol II, en la que el exfiscal advertía que se habían cometido varios delitos, entre ellos, lavado de activos, soborno, estafa, peculado por apropiación, entre otros.

El senador dijo que Pizano le reclamó a Martínez el motivo por el cual, una vez se conocieron los hechos de corrupción, varios de los responsables salieron del país sin que este siendo jefe del búnker los detuviera. “Yo les advertí tres años al grupo Aval de lo que estaba pasando. Decidí hacer las grabaciones porque me convertí en una piedra en el zapato”, fue lo que dijo Robledo que expresó el excontroller días previos a que falleciera por cuenta del un cianuro que ingirió en su lugar de residencia.

El congresista dijo que el suicidio de Pizano y la posterior muerte de Alejandro Pizano, hijo del excontroller, motivó el debate de control político contra Martínez. Si bien un dictamen de Medicina Legal, en ese entonces en cabeza de Carlos Valdés, estableció que ambos murieron producto de un envenenamiento, el senador puso en tela de juicio que en un allanamiento hecho por miembros del CTI “no hayan podido poner todas las pruebas dentro de una cadena de custodia”. Robledo dijo que en el procedimiento que se llevó a cabo en el lugar de residencia de los Pizano se recolectaron computadores, memorias USB, disco duros, entre otros dispositivos en los cuales, a su juicio, podrían haber más pruebas de las irregularidades que en algún se mencionó sobre Odebrecht.

“El pleito que tenemos es que usted no investigó. La Fiscalía no investigó lo que debía investigar”, le reprochó en más de una ocasión Robledo a Martínez. Más allá de la investigación en el caso Pizano, cuestionó su labor como jefe del búnker en todo el entramado de corrupción. “Yo tengo la certeza de que Néstor Humberto Martínez actuó a sabiendas de lo que estaba pasando. Llegó a la Fiscalía con el propósito de defender los intereses de sus amigos. Nunca se declaró impedido ni presentó un conflicto de interés”, expuso.

Entre otras cosas, el senador, en su intervención que tardó un poco más de 40 minutos, dijo que el exfiscal condenado Luis Gustavo Moreno también puede dar fe de lo que fue la labor de Martínez en la Fiscalía. Robledo dijo que el exfiscal anticorrupción declaró en medios de comunicación que, una vez estalló el escándalo de corrupción, recibió una llamada de Martínez en el que le pedía que conformara un “equipo de fiscales que hiciera caso”. Ese señalamiento lo hizo Robledo trayendo a colación una entrevista que le hizo la periodista María Jimena Dussan a Moreno.

Con este dicho, Robledo dijo que le pedía a la Comisión de Acusaciones que llamaran a declarar al exfiscal Moreno con el fin de verificar si las declaraciones que entregó en ese entonces eran verídicas. Por último, el senador señaló como un acto “escabroso” el entramado de corrupción que se suscitó y expuso su preocupación frente a las investigaciones. “No veo diligencia en ese asunto del actual fiscal. Veo que las cosas se van a quedar como están. Veo total impunidad”, resaltó el congresista quien añadió que Colombia “está en un mar de corrupción y podredumbre. En lo que a mí respecta no vamos a dejar de luchar, le vamos a insistir a los colombianos que este país si está muy mal pero lo sacaremos adelante”.

Por su parte, el senador Petro, quien contó con 10 minutos de tiempo para su intervención señaló que Martínez estaba inmerso en una situación en la que buscaba impunidad. “Hoy Néstor Humberto Martínez no es el fiscal pero el que lo sucedió está haciendo lo mismo. La investigación de Odebrecht está congelada porque la decisión política es que no se sepa quién recibió el dinero de la multinacional. Si los sobornados estuvieran presos en Colombia se derrumba este régimen de la corrupción y el 70% de este congreso tendría que irse”.

El militante de la Colombia Humana resaltó que el debate adelantado en noviembre de 2018 estuvo “cercenado por un corrupto” que estuvo sentado en los más altos puestos del Congreso de la República. Le reprochó al senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, que hubiera dejado a suerte del exsenador Pulgar la decisión de levantar abruptamente la sesión de la que él salió mal librado debido a que no solo se dejó de lado el objetivo central que era discutir sobre Odebrecht, sino que lo puso ad portas de una investigación en la Corte Suprema.

Macías quien usó un tiempo menor a cinco minutos le respondió al senador de la Colombia Humana. “Levantar una sesión no es un acto de corrupción porque eso es algo que tiene que ver con el devenir y las dinámicas dentro de la corporación. Acto de corrupción es recibir dinero en la clandestinidad”, expuso el senador y con ello el debate de este martes se cerró.

En materia penal el caso Odebrecht aún sigue su rumbo en el búnker. Una vez llegó el fiscal Francisco Barbosa aseguró que unificaría las líneas de investigación y cambiaría los fiscales encargados. Durante su primer año como jefe del ente investigativo anunció alrededor de 12 imputaciones por tales hechos. Entre las decisiones, volvió a llamar ante los estrados judiciales a personas que ya habían sido condenadas años atrás.

