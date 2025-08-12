No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Odebrecht: Fiscalía pide preclusión de investigación a exministra Cecilia Álvarez

La diligencia de acusación formal en contra de la exfuncionaria del gobierno de Juan Manuel Santos había sido programada para el miércoles 13 de agosto. Álvarez está siendo investigada por su presunta responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Redacción Judicial
12 de agosto de 2025 - 06:43 p. m.
Cecilia Álvarez fue ministra de Transporte durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Foto: Cristian Garavito
Se mueve de nuevo el escándalo de corrupción relacionado con la empresa Odebrecht y sus contratos en Colombia. Esta vez, por cuenta de una solicitud de a Fiscalía General de la Nación, para que precluya la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra de Cecilia Álvarez, exministra de Transporte del gobierno de Juan Manuel Santos, por su presunta participación en el entramado de corrupción.

Por medio de una solicitud formal enviada al despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, el ente investigador pidió la preclusión de la investigación y retiró el escrito de acusación en contra de la exfuncionaria por su presunta responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La diligencia de acusación formal había sido programada para miércoles 13 de agosto.

Noticia en desarrollo...

