Oficial del Ejército murió en ataque sicarial en Popayán (Cauca)

El Ejército confirmó la muerte del teniente coronel Rafael Granados Rueda esta 27 de noviembre. El hecho se registró en medio un ataque sicarial en el sector de La Toscana, al norte de Popayán (Cauca), entre el colegio Champagnat y la glorieta cercana a las casas fiscales.

Según versiones preliminares, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta dispararon contra un vehículo particular en el que se desplazaba el uniformado adscrito a la brigada contra el narcotráfico 3. La institución detalló que el carro perdió el control tras el ataque y terminó estrellado cerca de las viviendas, presentando varios impactos de bala en el costado del conductor.

Unidades de emergencia llegaron rápidamente al lugar y trasladaron al militar a un centro asistencial, donde había ingresado con signos vitales. El comandante de la tercera división del Ejército, el general Javier Hernando Africano señaló que a el oficial se le intentó prestar los servicios médicos en el Hospital San José, donde murió por la gravedad de las heridas.

El Comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, afirmó que el teniente coronel Granados “se desempeñaba como Jefe del Departamento de Operaciones, liderando operaciones contra organizaciones narcoterroristas que delinquen en el suroccidente del país. Su profesionalismo, experiencia y entrega al servicio permanecen como legado imborrable para nuestras Fuerzas Militares”.

El Ejército Nacional rechazó el asesinato calificándolo como una violación al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos, dado que el oficial se encontraba en estado de indefensión. “A esta hora, continúan las operaciones militares en el área con el propósito de contrarrestar las acciones criminales, mantener la seguridad de la población y apoyar las labores de la autoridad judicial competente”, informó la institución castrense.

