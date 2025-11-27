Comandante del Ejército habló sobre la muerte de dos oficiales en el Cantón Norte

La subteniente María Mora y el capitán Pablo Masmela murieron el pasado 26 de noviembre en instalaciones del Cantón Norte. Foto: Archivo partic

Durante la ceremonia militar por el aniversario del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, en el Cantón Norte de Bogotá, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, se pronunció sobre la muerte de dos oficiales el pasado 26 de noviembre en ese mismo lugar.

Se trata de la subteniente María Mora y el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata, quienes, según información preliminar, mantenían una relación sentimental. Ambos fallecieron en un hecho que, de acuerdo con las autoridades, se habría tratado de un “incidente de carácter personal”.

El general Cardozo indicó que, actualmente, los hechos son materia de investigación. “Es un evento desafortunado lo que sucedió el día de ayer aquí en el parqueadero de la Escuela de Infantería”, aseguró.

#ComunicaciónOficial | Con profundo pesar informamos que, en hechos que aún son materia de investigación y de manera preliminar, hace pocos minutos se registró en las instalaciones del Cantón Norte, en #Bogotá, un suceso que enluta a nuestra institución y que dejó como resultado… pic.twitter.com/9s1aSq9aS5 — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 27, 2025

El hecho ocurrió al rededor de las 8:30 p.m., en el parqueadero del casino de oficiales de la Escuela de Infantería de la base militar. “Tras escucharse varias detonaciones y realizar una verificación del lugar, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos oficiales al interior de un vehículo particular”, señaló el Ejército en un comunicado.

Noticia en desarrollo...

