Organizaciones de mujeres piden negar recurso que trabó discusión sobre aborto

Dos demandas que estudia el alto tribunal piden que el aborto sea libre y no se criminalice a las mujeres que se practican este procedimiento médico. / Juan Barreto - AFP

Causa Justa, la plataforma que reúne a decenas de organizaciones de mujeres en torno a la despenalización del aborto, le pidieron a la Corte Constitucional negar el recurso que frenó esa discusión en el alto tribunal. Se trata de una recusación presentada contra el magistrado Alejandro Linares, por declaraciones que dio en una entrevista. La Sala Plena no llegó a un acuerdo sobre si Linares debe apartarse del caso o no y la decisión está en manos de un conjuez. Para las mujeres, quienes además son las demandantes en el proceso, lo que dijo el togado no debería impedirle hacer parte de la discusión.

“La opinión del Magistrado Linares dada en el marco de una entrevista en un medio de comunicación no es más que el ejercicio de la libertad de expresión que le asiste y que así mismo, dicha opinión se ajusta a los límites legales que le impiden poner en riesgo su imparcialidad y objetividad como funcionario judicial”, escribieron en un documento que hicieron llegar a la Corte Constitucional. Entre los argumentos que presentaron, dicen, por ejemplo, que el alto tribunal ha sido muy estricto con la causal por la que Linares fue recusado.

En concreto, el magistrado Linares dijo en Semana, mientras explicaba la decisión de la Corte en el proceso contra Álvaro Uribe, que estableció que la indagatoria es equiparable a una imputación de cargos, lo siguiente: “En ese tema también uno escucha múltiples opiniones, gente muy cercana a uno, como la mamá que le dice que es una locura despenalizar el aborto, o tiene los hijos de uno que le dicen eh, papá, estoy de acuerdo contigo con la despenalización del aborto, o no estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto. Cada individuo digamos tiene una visión muy personal de lo que debería ser un fallo de la Corte”.

La recusación que llegó a la Corte Constitucional, sin embargo, asegura que Linares prejuzgó. Para Causa Justa, Linares estaba dando un ejemplo, no una referencia explícita a la discusión que había en la Sala Plena. “Un análisis detenido de la entrevista permite ver que el Magistrado no emitió concepto sobre la constitucionalidad de la norma, sino que se refirió al análisis y ejercicio de escucha que lleva a cabo el juez al momento de fallar casos controversiales”, escribieron las organizaciones de mujeres en el documento. En pocas palabras, lo que dijo el togado no sería una evaluación de si el delito de aborto es o no constitucional, que es lo que estudia la Corte.

“En su respuesta, el Magistrado hace una descripción de las diferentes opiniones que reciben los y las magistradas cuando ante la Corte llega un caso difícil, y resalta la necesidad de que los magistrados, en su rol, escuchen todas las voces intervinientes en el debate sobre la despenalización del aborto. Contrario a lo que plantea la solicitud de recusación, el magistrado Linares no determina una posición inamovible, fuera de cualquier cuestionamiento”, añade el documento de Causa Justa, que aparece firmado por abogadas y miembros de Women’s Link, el Centro de Derechos Reproductivos, Católicas por el Derecho a Decidir y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

La recusación contra Linares la estudia el conjuez Hernando Yepes. Sin embargo, Yepes también fue recusado antes de tomar una decisión. Las mismas organizaciones miembro de Causa Justa le contaron a la Corte que el conjuez es abogado en un proceso que está en el despacho de Linares. “Puede verse comprometida al presentarse un conflicto de interés que no redunda en beneficio del debido proceso judicial y la sana administración de justicia de ninguno de los tres expedientes en cuestión”, escribieron. Aún la Sala Plena no decide sobre este tema.

