“Papá Pitufo” habría apoyado con $500 millones la campaña de Gustavo Petro de 2022

Durante el congestionado Consejo de Ministros del pasado martes 4 de febrero, transmitido por primera vez, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, señaló a Armando Benedetti, nuevo jefe de despacho de la Presidencia, de haber sostenido encuentros con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, uno de los mayores contrabandistas del país. Según el funcionario, cercano al presidente Gustavo Petro, el encuentro entre ambos se dio en el marco de la campaña del entonces precandidato a la Casa de Nariño. Estos señalamientos le costaron a Rodríguez una denuncia por injuria y calumnia agravados, y abuso de autoridad por omisión de denuncia por parte del exembajador Benedetti.

El propio presidente Petro (cuando se encontraba en la carrera por la Presidencia) reconoció que Marín Buitrago había intentado infiltrar su campaña, pero que al interior de su equipo se dieron cuenta y no permitieron el ingreso de apoyos de Papá Pitufo. No obstante, una investigación de la revista Cambio publicada este domingo 9 de febrero, da muestra de cómo se habría acercado el contrabandista a la campaña de Gustavo Petro, no solo ofreciendo apoyos económicos, sino también ayudando con logística para el transporte del ahora primer mandatario.

De acuerdo con la investigación, el primer contacto entre Marín Buitrago y la campaña de Petro se generó en mayo de 2021, cuando una persona identificada como César Valencia se acercó a Augusto Rodríguez para manifestarle que un grupo de empresarios caleños querían apoyar al entonces precandidato. No obstante, Rodríguez habría detectado que se trataba de personas que integraban la red ilegal de contrabando de alias Papá Pitufo. De hecho, dice el medio de comunicación, se cuadraron varios encuentros entre el hoy director de la UNP y los empresarios, para conocer más a fondo quiénes eran y de qué se trataba su propuesta.

De hecho, el 12 de noviembre de 2021, para dirigirse en un vuelo de Buenaventura a Cali, el entonces candidato Petro y su equipo aceptaron viajar en una avioneta que gestionaron dos miembros del Pacto Histórico en Valle del Cauca. Se trata del diputado Ferney Lozano y Leila Carabalí. Instantes después se dieron cuenta, según la investigación, que la avioneta había sido gestionada por César Valencia, cercano a Marín Buitrago. Pero el problema no paró ahí. Al parecer, el equipo de campaña de Petro también encontró que habrían entrado $500 millones a sus arcas, y que, presuntamente, era el primer aporte de otros $3.000 millones.

De acuerdo con la investigación, el entonces candidato no sabía quien era Papá Pitufo y, cuando se enteró que esa plata había sido recibida por el español Xavier Vendrell, amigo del hoy presidente, habría ordenado inmediatamente devolverla. De hecho, según cuenta Cambio, se hizo un video para tener la garantía de la devolución de la plata en efectivo, en el cual aparecen Vendrell y Marín Buitrago. Por su parte, el presidente Petro le respondió a la revista que él mismo ordenó grabar el video y le dijo a su amigo español que no confiara en todos los empresarios que querían colaborar.

Varias figuras de la oposición le han reclamado al presidente Petro que, aunque devolvió el dinero, nunca denunció ante las autoridades competentes lo que estaba pasando. Para opositores como Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, el hecho de grabar las devoluciones no fue suficiente. Dice que el conducto correcto era denunciar que había dineros del contrabando intentando penetrar la campaña.

Extradición en curso

La situación de Marín Buitrago es, por ahora, de incertidumbre. El también conocido como Zar del Contrabando está detenido en Portugal desde inicios de diciembre de 2024 y está a la espera de su extradición a Colombia. Si bien el Ministerio de Justicia de Portugal, en cabeza de Rita Alarcão, autorizó la solicitud de extradición que hizo el gobierno de Colombia contra el contrabandista, aún está pendiente un trámite judicial para que se materialice del todo esa solicitud: el concepto del Supremo Tribunal de Justicia de ese país. El conducto regular de ese país indica que, tras el aval del Ministerio para la extradición, ese beneplácito debe pasar a revisión del tribunal para luego ser aceptado y, así, Marín podría regresar al país.

Según conoció este diario, de acuerdo con el aval del Ministerio de Justicia portugués para la extradición, los delitos por los cuales podría ser procesado Marín Buitrago existen en el Código Penal de ese país bajo los nombres de asociación delictiva, corrupción activa con fines criminales y contrabando. Los primeros dos delitos configuran una pena de hasta cinco años de cárcel, mientras que el tercero podría dar una condena de máximo cuatro años.

El pasado 2 de febrero, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema de Papá Pitufo y se comprometió a protegerlo si dice toda la verdad sobre sus crímenes. “Debe mostrar hasta el último rincón, el régimen poderoso del contrabando y su relación con la diligencia política mafiosa. La industria nacional se lo agradecerá; ahora mismo adelanto gestiones con las autoridades europeas y portuguesas. Europa no debe proteger las actividades de narcotráfico y el lavado de activos. Destruiría su propia sociedad si lo hace”, dijo el presidente sobre lo que espera del proceso.

Sin embargo, también le abrió la puerta a una suerte de colaboración con el fin de entender la trama del contrabando. “Si Diego Marín Buitrago dice toda la verdad, me comprometo a protegerlo en su lugar de prisión”, explicó Petro en su cuenta de X. Según el mandatario, El Zar del Contrabando tiene la información de cómo la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera estuvieron al servicio de irregularidades, aunque la autoridad aduanera es declarada como víctima en el proceso que se surte contra el contrabandista.

