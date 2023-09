Para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó: Nicolás Petro

Foto: Viviana Velásquez

Horas después de que se conocieran apartes de un interrogatorio en la Fiscalía, en el que Nicolás Petro confiesa que su papá, el hoy presidente Gustavo Petro, sí sabía de la entrada de supuesto dinero irregular en campaña, este se pronunció en redes sociales y aseguró que fue doblegado para decir lo que dijo.

“Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó, moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos”, dijo Nicolás Petro en su cuenta de X (antes Twitter) sin dar más detalles.

Un juez me dió la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos.



Para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos. — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) September 30, 2023

En el interrogatorio revelado por la revista Semana, el hijo mayor del primer mandatario confesó que el empresario Euclides Torres financió la campaña presidencial de su padre. “Yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía; él, en los cs, cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flórez, entonces él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña”, dice un aparte de las declaraciones.

Sin embargo, según esta declaración, Gustavo Petro guardaba silencio frente a lo que le decían, en especial Armando Benedetti. “Siempre sacaba pecho y siempre hacía comentarios delante de él (Gustavo Petro), que esto costó tanto”. Agregó que todos los eventos que fueron organizados por Torres en Sucre y el Caribe “fueron organizados por Rodrigo Ramírez, hoy en la junta directiva de Monómeros”.

En el interrogatorio, Nicolás Petro se refirió tambíen al hoy senador Pedro Flórez, del Pacto Histórico, quien apareció en su momento en el organigrama que mostró el fiscal Mario Burgos durante la audiencia de imputación en contra del hijo del presidente y de su exesposa Day Vásquez. Sobre él dijo que aunque Benedetti fue quien llevó a Torres a la campaña, el intermediario para obtener los dineros fue el hoy congresista: “Cuando llegó a la campaña, (Benedetti) siempre nos decía que él ponía la plata, que él buscaba la plata y la plata la conseguía a través de Euclides, pero quien canalizaba esos recursos era Pedro Flórez, el senador”.

Nicolás Petro también se refirió a una reunión que tuvo lugar en Barranquilla, en la cual él estuvo presente, entre Gustavo Petro y el empresario Christian Daes, organizada por María Antonia Pardo. “Se habló de temas de coyuntura nacional y hubo un momento donde Nany Pardo, Christian Daes y Gustavo Petro se apartan, hablan y ahí empieza la financiación de Christian Daes a la campaña a través de la señora Nany Pardo”, le reveló Nicolás a la Fiscalía.

Nicolás Petro fue enviado a juicio el pasado 25 de septiembre. La Fiscalía se mantiene firme en vincular a Nicolás Petro con un incremento patrimonial injustificado en un total de $1.053 911.056 millones. Tal cantidad de dinero no sería “producto de su labor como Diputado, y, al no haber reportado, ni encontrado, otra actividad económica legal y regular que le genere ingresos, ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado, y lo es, porque estos no son el resultado y fruto de su trabajo, sino de los constantes ingresos clandestinos de dinero desde mayo de 2021 hasta finales del año 2022, recibidos en efectivo”.

