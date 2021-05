Paro Nacional: Defensoría reporta 23 denuncias por violencia sexual

La Defensoría del Pueblo tienen entre sus cuentas por el Paro Nacional 106 reportes de violencia basada en género, de los cuales 23 corresponden a denuncias por violencia sexual. La mayoría de casos se presentan en Bogotá, según Temblores ONG

Una de las estadísticas que las autoridades y ONG´s defensoras de DD.HH han puntualizado, durante el Paro Nacional, es la violencia sexual. De acuerdo con el último informe de la Defensoría, hay 23 denuncias por ese tipo de agresiones, dentro de un universo de 106 reportes por violencia basada en género contra mujeres y personas con orientación sexual diversa. Se trata de un conteo distinto, entre el total de 2.387 extralimitaciones acusadas a la Policía Nacional, según Temblores ONG.

“Cada una de estas agresiones es inadmisible, así como los efectos que las mismas tienen en la salud psicológica, emocional y física de las víctimas. Por este motivo, la Defensoría alerta sobre las graves consecuencias que este tipo de violencias pueden tener en la vida e integridad de las mujeres”, agregó el defensor Carlos Camargo. Sin embargo, la entidad no discriminó los datos por posible victimario.

Entre los casos que tiene la Defensoría está la denuncia pública de una joven de 17 años en Popayán (Valle del Cauca), quien el pasado 12 de mayo publicó en su Facebook que cuatro agentes del Esmad la habrían abusado en medio de las manifestaciones, cuando la llevaron contra su voluntad a la URI de la ciudad. La situación se agravó pues, al día siguiente, la menor de edad se suicidó con una bolsa plástica.

“Les toco coger me entre 4 no Hijueputas?? Yo soy a la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa, cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma”, explicó la joven en sus redes sociales.

Ni perdón, ni olvido.

Desde que el hecho fue de público conocimiento, la Policía Nacional aseguró que la joven nunca había entrado a ningún CAI y que, incluso, se trata de una noticia falsa. Mientras la oficina de comunicaciones impulsa la campaña #RompanLaCadena, la Fiscalía anunció el pasado 14 de mayo que un investigador especializado en niñez lidera un equipo que buscará esclarecer la posible comisión de un delito.

Otro de los expedientes advertidos por la Defensoría está relacionado con la denuncia penal y pública de una patrullera de la Policía de Cali, quien asegura que el pasado 29 de abril un grupo de manifestantes la abusó en un CAI del oriente de Cali. La mujer, quien ha protegido su nombre, concedió entrevistas en las que acusó a los marchantes que se concentran cerca de Puerto Resistencia.

En contexto: “Fueron los minutos más largos de mi vida”: Policía denuncia abuso sexual en Cali

“Me tumbaron al piso, al lado derecho del CAI y sin piedad empezaron a golpearme, a insultarse y empezaron a despojarme de todas mis pertenencias”, explicó en RCN. Por su parte, el abogado Víctor Mosquera escaló el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta tarde del 21 de mayo, explicando que en realidad el ataque se habría gestado en inmediaciones de una instalación policial, ante la impotencia de los compañeros de la denunciante, quienes habrían sido golpeados.

Por su parte, Temblores ONG, que ha documentando centenares de denuncias por violencia policial en los últimos años, tiene entre sus estadísticas seis reportes de violencia basada en género y 21 denuncias por presunta violencia sexual. De acuerdo con su último informe, a corte de 19 de mayo, Bogotá es la ciudad donde más personas acusaron a la Fuerza Pública, con un total de 10 casos. La ONG da cuenta de siete presuntas víctimas hombres y 20 mujeres.