Paro Nacional: “Mantengan esta grandeza de poner el corazón”, padre de Roux

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, aseguró que la entidad acompaña “la lucha” de los manifestantes del sector Puerto Resistencia, en Cali. “Mantengan esta grandeza de poner el corazón y la vida para que la dignidad sea respetada”, dijo.

En medio de centenares de manifestantes y chivas desbordadas con indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, entregó su voz de aliento a las manifestaciones por el Paro Nacional. Mientras las jornadas superaron las dos semanas, y en las cuentas hay decenas de muertes y miles de heridos, de Roux aseguró que la entidad acompaña “la lucha” en el sector de Puerto Resistencia, en Cali.

“No dejen de hacer una lucha no violenta activa, no se dejen tomar por el camino de la violencia. Felicitaciones por su determinación de defender sus derechos y su dignidad sin utilización de las armas. Somos testigos estos días de como ustedes han luchado sin armas por esta dignidad inmensa. No se dejen manejar por nadie que tenga armas, mantengan esta grandeza de poner el corazón y la vida para que la dignidad sea respetada”, dijo de Roux.

#ParoNacional12M En Cali, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, se dirigió a los manifestantes que están reunidos en el sector de Puerto Resistencia. Pidió que "no se dejen tomar por el camino de la violencia".



En el paisaje donde de Roux entregó sus palabras está plasmado el reciente graffiti “Puerto Resistencia”, que obedece al cambio de nombre de una zona antes conocida como “Puerto Rellena”. No fue un lugar elegido al azar, pues durante las últimas dos semanas ese sector ha sido símbolo de manifestaciones, en la ciudad donde se han registrado los hechos más delicados de violencia. En los últimos días rondó por redes sociales videos del fuego cruzado entre la ciudadanía y la fuerza pública, y la reciente incursión de civiles armados contra la Minga Indígena, la cual bloqueó las vías aledañas el fin de semana pasado.

El padre Francisco de Roux, por su parte, apoyó la labor del Cric desde su llegada a Cali, a pesar de los señalamientos desde la Alcaldía, Gobernación del Valle y hasta Presidencia contra los bloqueos de los indígenas. “Ustedes jóvenes tienen que pensar en todo Cali y en toda Colombia y en todo el mundo. Tengamos un sentimiento muy profundo de reconocimiento y agradecimiento por este pueblo indígena que ha venido a decirles estamos con ustedes, cuenten con nosotros, todos somos hermanos y hermanas en esta lucha”, concluyó.

Padre Francisco de Roux, president of Colombia's Truth Commission, I arrives to Puerto Resistencia pic.twitter.com/4gf6P1K6Xk — Sergio Olmos (@MrOlmos) May 12, 2021

En “Puerto Resistencia”, por ejemplo, el 28 de abril murió baleado el menor indígena de 17 años Marcelo Agredo Ichima. Se trataría de la primera víctima mortal de la represión policial en las manifestaciones. Al día siguiente, ciudadanos y fuerza pública se concentraron en el sector, sin embargo, de acuerdo con testigos, uniformados motorizados dispersaron la multitud con disparos de arma de fuego. En medio de la revuelta, Miguel Ángel Pinto de 23 años fue impactado por una de esas balas en el abdomen.

“Saquémoslo que lo cascaron parce, lo cascaron”, dijo uno de los jóvenes que grabó la escena y difundió por redes sociales. “Un herido, un herido, un herido de bala”, gritó otro, mientras manifestantes lo protegían con escudos improvisados. “Independientemente de que sea mi hijo u otra persona, la Policía no tiene por qué disparar así”, explicó el padre de Miguel Ángel Pinto a los medios de comunicación. El hombre trabajaba vendiendo zapatillas en el centro comercial Miami, en el centro de Cali.

Por otro lado, el padre Francisco de Roux está a cargo de un esperado informe sobre la verdad del conflicto armado en Colombia. La Comisión de la Verdad fue creada tras los Acuerdos de Paz entre el gobierno Juan Manuel Santos y las extintas Farc, y desde entonces ha reunido documentos, testimonios y pruebas que le permitan rendir un panorama de la guerra en territorio nacional. En los últimos días contó con la comparecencia de Rodrigo Londoño Timochenko, congresista del partido Comunes, y Salvatore Mancuso, máximo jefe de las AUC, quienes son los máximos protagonistas con vida de la guerra en Colombia.

