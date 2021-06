Paro: Quedan en libertad los policías investigados por la muerte de Santiago Murillo

El juez militar, a cargo del caso Santiago Murillo por ahora, ordenó la libertad de los policías Andrés Parra y Jorge Mario Molano, quienes serían responsables por la muerte del joven en Ibagué. Miguel Ángel del Río, abogado de la familia, asegura que el juez ha actuado de manera “sospechosa”.

El juez 188 penal militar acaba de ordenar la libertad del teniente Andrés Parra y del mayor Jorge Mario Molano, ambos policías en Ibagué, en el expediente por la muerte del joven de 17 años Santiago Murillo, quien fue baleado en medio de las protestas por el Paro Nacional el pasado 1° de mayo en la capital tolimense. La medida se aprobó luego de que la defensa de los investigados solicitara revocatoria de la medida de aseguramiento.

En contexto: Paro Nacional: capturan a dos policías por la muerte de Santiago Murillo en Ibagué

De acuerdo con una fuente en la Justicia Penal Militar, el juez revocó la medida de aseguramiento, pero en el sistema castrense se seguirá investigando la muerte de Santiago Murillo, quien falleció por una herida de arma de fuego en el tórax. Según Miguel Ángel del Río, abogado de la familia de Murillo, resultó “sospechoso” que la Justicia Penal Militar ordenara medida de aseguramiento contra los policías en solo nueve días, el pasado 10 de mayo.

“Nosotros desde un primer momento pensábamos que pasaba al raro porque la Justicia Penal Militar había pedido unas capturas muy rápido y además sin pruebas. Es decir, la justicia militar ni si quiera había escuchado en declaración a la mamá, o a los parientes, o a la novia. Eso me parecía sospechoso. Yo sentía que en cualquier momento iban a decir que no tenían elementos para seguir investigando, pensando que nosotros no íbamos a acudir ante la justicia penal ordinaria”, explicó del Río.

Lea también: Santiago Murillo murió por disparo de arma de fuego, según parte médico

En medios ha rondado la hipótesis de que el juez penal militar habría recibido pruebas por parte de la defensa de los uniformados, lo cual resultó en la suspensión de la medida de aseguramiento. Según el abogado Del Río, hoy durante la tarde, en compañía de la Fiscalía, se realizará una inspección en el juzgado 188 penal militar, con el objetivo de verificar la actuación del juez castrense. Asimismo, Del Río reveló que mañana se interrogará a un patrullero de apellido Devia, a quien el mayor Molano -según el abogado- estaría intentando de inculpar por la muerte de Murillo.

“Mañana hay un interrogatorio del patrullero Devia, quien según el mayor Molano, quien es el principal sospechoso, es la persona que disparó contra Santiago Murillo. Mañana vamos a interrogar al patrullero Devia, para establecer esas particularidades. Lo que están tratando de hacer es decir que el mayor Molano no estaba en el lugar de los hechos. Pero nosotros tenemos evidencia probatoria”, agregó el abogado Miguel Ángel del Río, quien espera que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el conflicto de competencias planteado por él y por la Fiscalía General.

Antecedentes: Fiscalía reclamará competencia para investigar muerte de Santiago Murillo en Ibagué

De hecho, el pasado 11 de mayo, la Fiscalía anunció que solicitaría ante un juez de garantías la competencia para conocer el expediente de Santiago Murillo, solicitud que fue confirmada por Del Río. “La entidad cuenta con importantes elementos materiales probatorios que han sido recaudados desde el momento mismo de la ocurrencia de los hechos. En esta y en todas las investigaciones cuya competencia sea de la Justicia Penal Ordinaria, la Fiscalía General de la Nación velará por el esclarecimiento eficaz y oportuno de los hechos”, explicó el ente investigador en su momento.

El pasado 24 de mayo, Milena Meneses, madre de Santiago Murillo, habló en plenaria del Senado en medio de la moción de censura que no prosperó contra el ministro de Defensa Diego Molano. Meneses es recordada como símbolo de las manifestaciones en Ibagué, pues se unió a las marchas un día después del posible asesinato de su hijo. “Hay videos que demuestran claramente que mi hijo estaba a ocho metros de distancia del mayor cuando este le disparó a quemarropa. Los separaba una avenida completa, donde mi hijo estaba solo e indefenso”, explicó en el Congreso.

Lea también: “No es justo que un agente le haya puesto pena de muerte a mi hijo”: madre de Santiago Murillo

“Solo quiero que los presentes sepan que hay bastante evidencia probatoria donde se demuestra que mi niño fue impactado por el arma del mayor Jorge Mario Molano Bedoya. Venía solo, estaba a escasos 300 metros de su casa y la manifestación ya se había dispersado. Venía de la casa de su novia y ni siquiera estaba enfrente del mayor: el tiro le entró de costado y se le alojó en el brazo derecho (…) No es justo que a mi hijo un agente le haya puesto pena de muerte, era un ser indefenso”, concluyó la mujer.