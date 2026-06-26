Periodista Claudia Duque advierte riesgo de impunidad en condenas por torturas del DAS

En el marco del Día Mundial Contra la Tortura, la periodista Claudia Duque envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis.

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La periodista Claudia Julieta Duque advirtió que las condenas contra Emiro Rojas Granados, exsubdirector del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y Néstor Pachón Bermúdez, exdetective de inteligencia de ese organismo, podrían quedar en la impunidad. En octubre de 2025, la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación y ratificó la responsabilidad de ambos exfuncionarios por la tortura psicológica ejercida durante años contra Duque, como represalia por sus investigaciones sobre el asesinato del humorista Jaime Garzón, ocurrido en 1999.

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En el marco del Día Mundial Contra la Tortura, la periodista envió una carta al presidente del alto tribunal, Iván Mauricio Lenis, en la que advirtió sobre la existencia de dos tutelas que, de “forma irregular, han cumplido cuatro meses sin ser falladas en primera instancia, con las cuales los convictos torturadores Emiro Rojas Granados y Néstor Pachón Bermúdez pretenden dejar sin piso las decisiones ya en firme mediante las cuales fueron condenados”.

Duque explicó que en mayo pasado solicitó al presidente de la Sala de Casación Civil el cambio de ponente dentro de ese trámite, que actualmente está en el despacho del magistrado Francisco Ternera. Sin embargo, aseguró que su petición no obtuvo respuesta. Además, calificó como de “extrema gravedad” que, en la tutela presentada por Pachón, quien permanece prófugo de la justicia, “ha pedido se me investigue por filtración de información reservada e insista en revictimizarme”.

La periodista sostuvo que este trámite constitucional se ha convertido en una cuarta instancia, en la que vuelven a cuestionarse hechos ya establecidos por la justicia. “Resulta inaudito que un trámite constitucional sea usado por los victimarios para reabrir un debate ya cerrado y para hacer que la víctima deba defenderse de nuevos ataques”, afirmó. Asimismo, agregó que, aunque Pachón Bermúdez continúa prófugo de la justicia, en la tutela entregó una dirección con su ubicación.

Frente a los cuatro meses que le ha tomado al alto tribunal resolver las tutelas, Duque señaló que “no se trata de un simple retraso procesal, sino de una situación ostensiblemente excepcional que compromete la eficacia del mecanismo constitucional y afecta la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia”.

Duque señaló que, si la demora en el fallo se debe a la “congestión judicial”, la explicación vaciaría “de contenido las garantı́as de celeridad, eficacia, inmediación y tutela judicial efectiva que caracterizan este mecanismo”. En su carta al presidente del alto tribunal, señaló que las tutelas han “terminado convirtiéndose en un escenario para prolongar un debate penal que culminó hace tiempo mediante decisiones judiciales ejecutoriadas”.

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Por todo esto, la periodista pidió al presidente de la Corte Suprema que examine la situación de ambas tutelas y que “adopte las medidas necesarias para restablecer la normalidad del proceso y garantizar una pronta decisión de fondo, incluida la reasignación del conocimiento a otro magistrado ponente”.

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