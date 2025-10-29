Corte Suprema confirma condena a exsubdirector del DAS por tortura a periodista Claudia Duque

Con esta decisión de la Corte Suprema, son seis las condenas dentro del caso de la periodista Claudia Julieta Duque.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme las condenas contra Emiro Rojas Granados, exsubdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y Néstor Pachón Bermúdez, exdetective de inteligencia de esa misma entidad, por su responsabilidad en la tortura psicológica cometida durante años contra la periodista Claudia Julieta Duque.

La comunicadora fue blanco de una maquinaria estatal de persecución, debido a sus investigaciones sobre el asesinato del humorista Jaime Garzón, ocurrido en 1999. La decisión, con ponencia del magistrado Roberto Solórzano, ratifica los fallos emitidos en primera y segunda instancia, al declarar infundadas las demandas de casación interpuestas por las defensas de Rojas y Pachón.

Rojas Granados fue sentenciado a 14 años de prisión, por tortura psíquica agravada y concierto para delinquir, mientras que Pachón Bermúdez cumplirá 12 años, como responsable del delito de tortura agravada.

En la sentencia de abril de 2024, proferida por el Juzgado Décimo Penal Especializado de Bogotá, se reiteró que los actos cometidos contra la reportera fueron crímenes de lesa humanidad, por desarrollarse dentro de una política sistemática del DAS para silenciar voces críticas del Gobierno y obstruir investigaciones periodísticas sobre graves violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con los expedientes judiciales, Rojas integró, desde principios de la década del 2000, la estructura ilegal conocida como G-3, una unidad clandestina del DAS especializada en operaciones de contrainteligencia contra periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados y líderes catalogados como opositores.

Dentro de esta operación, Pachón asumió la ejecución de vigilancias, seguimientos y hostigamientos contra Duque, especialmente en 2001, tras su secuestro. Sus acciones —comprobó la justicia— la obligaron a exiliarse por primera vez ese mismo año, debido al inminente riesgo contra su vida y la de su familia.

Duque ha señalado que, en 2010, logró identificar a Pachón durante una diligencia en la Fiscalía y que, desde entonces, ha mantenido sus denuncias. Por esas afirmaciones, una jueza llegó a imponerle una censura legal en 2019, que continúa vigente y que la periodista rechaza por considerarla atentatoria contra la libertad de prensa.

En el marco del proceso, quedó acreditado que Rojas Granados tuvo conocimiento directo de las acciones de persecución contra Duque, quien insistía en revelar la participación de agentes del Estado y paramilitares en el homicidio de Jaime Garzón. “De esa manera, el DAS me atacó tanto legal como ilegalmente, en los que fueron los peores años de mi vida”, expresó Duque tras conocer la decisión de casación.

Con esta decisión de la Corte Suprema, son seis las condenas dentro del caso de Duque. Sin embargo, la periodista señaló que todavía existe impunidad. Por un lado, declaró que la Corte Suprema de Justicia ordenó la prescripción en el expediente contra Giancarlo Auqué, exdirector de inteligencia del DAS; y, por otro, permanece a la espera de una condena contra José Miguel Narváez, exdirector de la entidad y uno de los altos mandos señalados de impulsar la estrategia de persecución contra periodistas y opositores.

