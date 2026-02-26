Demanda contra listas del Pacto Histórico a la Cámara pide no contar algunos de sus votos

La solicitud cobija las listas que fueron revocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Bogotá, Cauca, Cundinamarca, Valle del Cauca y en la circunscripción internacional. Foto: Óscar Pérez

Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue radicada una demanda que busca que no se cuenten los votos de los políticos del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes cuyas candidaturas fueron revocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Bogotá, Cauca, Cundinamarca, Valle del Cauca y en la circunscripción internacional, para las elecciones que se realizarán el próximo 8 de marzo.

La solicitud, presentada por el exregistrador delegado Nicolás Farfán Namén, está relacionada con una serie de decisiones recientes con las que los magistrados del CNE tumbaron la lista de candidatos del partido a la Cámara en cinco circunscripciones. El argumento central fue que, al presentarse en coalición con Colombia Humana, se superaría el umbral permitido para volver a inscribirse bajo esa misma figura.

Los magistrados que estuvieron a favor de la revocatoria fueron Alfonso Campo (Partido Conservador), Maritza Martínez (Partido de la U), Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Benjamín Ortiz (Partido Liberal), Cristian Quiroz (Alianza Verde) y Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico), quien dejó una aclaración en su voto de que la lista se podía reconformar.

El exregistrador Farfán presentó varias demandas contra listas que luego fueron reinscritas ante la Registraduría. El trámite de inscribir por separado una lista del Pacto Histórico y otra de la Colombia Humana nunca ocurrió. Solo se hicieron cambios parciales. Por eso Farfán interpuso la nueva tutela con la que pide que los votos de las listas revocadas no sean tenidos en cuenta a la hora del escrutinio en las urnas.

La tutela pide que “se ordene al CNE adoptar medidas concretas, eficaces y verificables para garantizar que las listas, cuya inscripción fue revocada, no produzcan efectos electorales, impartiendo instrucciones obligatorias a las comisiones escrutadoras departamentales (Cauca, Cundinamarca y Valle del Cauca), a la de Bogotá D.C. y a la de la Circunscripción Internacional, para que, en el escrutinio, se excluya la votación correspondiente a las listas o candidatos cuya inscripción fue revocada y se califique como ‘votos no marcados’”.

Por su parte, el magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada, pidió al Pacto Histórico presentar pruebas en relación a su lista al Senado, que también fue demandada y está sujeta a una solicitud de revocatoria de inscripción. El magistrado le dio 12 horas a la colectividad para incorporar una serie de pruebas y que expongan por escrito sus argumentos, antes de que se tome la decisión que determinará el futuro de la lista, de cara a las elecciones.

