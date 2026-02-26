Ana Guetio, candidata a la Cámara, ya apareció en el departamento del Cauca

Autoridades confirman que la candidata a la Cámara Ana Guetio ya apareció en Cauca Foto: Archivo Particular

Ana Libia Guetio, candidata a la curul de paz por el Cauca, ya apareció. Así lo confirmó el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach; y la Unidad Nacional de Protección (UNP). La política estaba desaparecida desde la tarde del pasado 25 de febrero, junto a su equipo de campaña. Según indicó Eljach, la aspirante a la Cámara apareció sana y salva, rumbo al municipio de El Tambo (Cauca).

La UNP informa que el vehículo de la Candidata Ana Guetio, aparentemente fue hurtado. En este momento, ella y las personas que le acompañaban en el momento de la presunta retención, se dirigen al municipio de El Tambo - Cauca en un vehículo particular. — Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) February 26, 2026

“Nos alegra mucho que esté ilesa, que no le haya pasado nada, pero está preocupada porque estos hechos no deberían suceder”, indicó el procurador Eljach. Además, dijo que las Fuerzas Militares, en el marco del Plan Democracia, que tiene como objetivo garantizar la seguridad de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, “tienen dispositivos para proteger a toda la población en los puestos y mesas de votación”.

Por su parte, la Unidad Nacional de Protección (UNP) aseguró que el vehículo de la candidata Ana Guetio habría sido hurtado. Según indicó la entidad, la mujer y las personas que la acompañaban en el momento de la presunta retención “se dirigen actualmente al municipio de El Tambo (Cauca) en un vehículo particular”.

La desaparición de la candidata a la Cámara fue reportada por su equipo de trabajo a través de un comunicado, en el que señalaron que la política se encontraba cumpliendo agenda pública en el marco del cierre de su campaña en los departamentos de Nariño y Cauca.

“Sobre las 6:30 de la tarde de este 25 de febrero, la candidata llegó al corregimiento de Pandiguando, jurisdicción del municipio de El Tambo (Cauca), donde desarrolló un encuentro ciudadano con los habitantes de la zona”, se lee en el documento.

La desaparición de Andrés Vásquez Mejía

Ana Guetio no fue la única política desaparecida esta semana. El pasado 25 de febrero, el Partido Conservador informó que el candidato al Senado Andrés Vásquez Mejía desapareció luego de salir de Pelaya (Cesar) con destino a Aguachica, donde tenía prevista una reunión política.

“Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos”, señaló el partido.

El secretario de Gobierno departamental del Cesar, Eduardo Esquivel, indicó que el caso es analizado por la Policía Nacional y el Ejército Nacional para determinar si se trataría de un posible secuestro u otra situación, así como para establecer su paradero y lograr su liberación. Sin embargo, hasta el momento, no se tiene información sobre su ubicación.

