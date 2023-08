Plan contra Barbosa: estas son las conclusiones de la reunión de Petro con el fiscal

El encuentro se dio a puerta cerrada en la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

Este viernes se reunieron a puerta cerrada el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa, para hablar sobre el supuesto plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de atentar contra la vida del jefe del ente investigador. Según se conoció esta tarde, el fiscal le expresó al presidente su molestia con los comentarios del alto comisionado para la paz, quien, según Barbosa, ponen en riesgo su vida.

Lea: A puerta cerrada: así fue la reunión entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa

Específicamente, según un comunicado emitido por esa entidad, Barbosa le dijo a Petro que los comentarios del comisionado Danilo Rueda le parecían irresponsables y peligrosos porque este desestimó la información presentada por la Fiscalía sobre el posible atentado en una entrevista, el pasado jueves.

“El saboteo de la paz tiene diferentes mecanismos, uno de ellos es desinformar, y tener unas supuestas fuentes que no se verifican y que llevan a que se tomen decisiones políticas y públicas que no corresponden a esa realidad”, dijo Danilo Rueda a los medios de comunicación. Con esta declaración, dice la Fiscalía, el alto comisionado no actuó “en defensa de la institucionalidad y de la justicia”.

Lea además: Barbosa dice que la UIAF tiene información del plan del ELN para atentar contra él

En este sentido, Barbosa le dijo a Petro que las declaraciones de Danilo Rueda pusieron en riesgo su vida y la de su familia, y le expresó en la reunión que teme por su seguridad y la de su círculo familiar. El temor de Barbosa, no es solo mientras permanezca en su cargo, si no también cuando lo abandone en febrero del próximo año.

A pesar de todo lo anterior y de lo que sucedido en los últimos días, Barbosa, según la Fiscalía, le dijo al presidente que a pesar del supuesto plan en su contra, sigue comprometido y acompañando el proceso de paz con el ELN y toda la paz total. También, recordó que buscará la paz “en el marco de sus competencias constitucionales y legales”.

Lea: Fiscalía alerta de presunto atentado del ELN contra el fiscal Francisco Barbosa

El supuesto atentado contra el fiscal Barbosa fue alertado por la misma Fiscalía el pasado 8 de agosto. Ese día, esa entidad denunció que información de inteligencia da cuenta de que cinco altos mandos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se habrían reunido en el vecino país para concretar un plan y asesinar al jefe del ente investigador.

Un día después el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y los altos mandos de las Fuerzas Militares, se reunieron con Barbosa anunciado medidas de protección y que la cartera verificará la información recibida por la Fiscalía. “Le expresamos al señor fiscal nuestra solidaridad, el respaldo del Gobierno Nacional y la reafirmación de la voluntad del gobierno por dar la protección requerida; pero, hemos convenido que hay que verificar las fuentes que han suministrado la información (...) que no sean los enemigos del proceso de paz con el ELN para tratar de torpedearlo”, fueron las palabras de Velásquez.

Lea además: Barbosa dice que la UIAF tiene información del plan del ELN para atentar contra él

Ese mismo día, la Delegación del ELN escribió a través de su cuenta de Twitter que estas denuncias son falsas y que solo buscan torpedear el proceso de paz con ese grupo armado. “Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN”, escribió esa delegación. Por su parte, el Gobierno venezolano ordenó una investigación por estos hechos y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del cese al fuego entre la guerrilla del ELN y el Gobierno también se encuentra analizando la situación.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.