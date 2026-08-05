Policía detiene bus cargado con 420 kilos de explosivos que se dirigía hacia Cali y que serían usados durante posesión presidencial. EFE/ STR Foto: EFE - STR

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Un bus cargado con 420 kilos de explosivos fue interceptado en Cauca en medio de un operativo de control de la Policía Nacional. Según las investigaciones, el vehículo tenía como destino final la ciudad de Cali e iba a ser utilizado par atacar instalaciones de la Policía y el Ejército durante la posesión presidencial.

Las autoridades detallaron que el bus bomba fue detenido específicamente sobre la vía Panamericana en el kilómetro 87, jurisdicción de Santander de Quilichao. Los 420 kilogramos de nitrato de amonio estaban distribuidos en siete cilindros.

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Asimismo, la Policía señaló que, al parecer, sería un ataque planeado por el frente Jaime Martínez de la disidencia de las Farc Estado Mayor Central, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”. Además, miembros de inteligencia militar determinaron que la operación habría sido ordenada directamente por “Mordisco” con el objetivo de dar un golpe de alto impacto.

Los artefactos explosivos que recuperó la Policía fueron destruidos de manera controlada. Días atrás, el presidente Gustavo Petro resaltó en su cuenta en X las alertas sobre un posible ataque terrorista en Cali en el marco de la posesión presidencial. Petro aseguró que las autoridades tenían información sobre “decenas de toneladas de explosivos” en Cali y Valle del Cauca.

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En este contexto, para el día de la posesión, la ciudad prepara un despliegue de 11.100 miembros de la Fuerza Pública para un evento en el que esperan lleguen 6.000 asistentes, entre los que estarán varias delegaciones internacionales.

Además, el alcalde Alejandro Eder agregó que el Ejército custodiará las rutas de acceso y cuente con 1.500 uniformados de la policía adicionales, que reforzarán la seguridad en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, los principales corredores viales, la zona hotelera y los escenarios oficiales.

Toda la operación estará coordinada desde el Puesto de Mando Unificado Nacional, que funcionará las 24 horas. Y mantendrán activa una bolsa de recompensa de hasta $500 millones para quien entregue información oportuna que permita prevenir cualquier riesgo o acción terrorista. A estas medidas se suma la ley seca que regirá en toda la ciudad entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

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