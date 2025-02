Policía está revisando aumentar esquema de seguridad de la vicepresidenta Márquez

La vicepresidenta denunció amenazas de muerte el pasado 27 de febrero a través de su cuenta en X, donde aseguró que su vida corre peligro por denunciar actos de corrupción. Foto: EFE - Carlos Ortega

Durante la ceremonia de transmisión de mando del nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana, mencionó que se fortalecerá el esquema de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez, luego de que esta denunciara amenazas de muerte en su contra.

La vicepresidenta hizo pública la situación el pasado 27 de febrero a través de una carta en su cuenta de X (antes Twitter), donde aseguró que su vida corre peligro por denunciar actos de corrupción.

El general Triana informó que el director de protección de la Policía ya estableció contacto con el equipo de seguridad de la vicepresidenta y que se está evaluando el aumento del pie de fuerza para garantizar su protección en todos sus desplazamientos.

“La información la recibimos ayer y de inmediato actuamos para identificar la situación que ella manifiesta. Vamos a hacer el estudio de riesgo específico y la idea es avanzar para lograr tener elementos adicionales de información”, señaló el director Triana.

Fuentes de la Policía indicaron a El Espectador que la decisión sobre el refuerzo del esquema de seguridad aún no se ha tomado, ya que primero se debe realizar un análisis del nivel de riesgo tanto para Márquez como para su familia. En caso de ser necesario, se fortalecerán las medidas de protección, aunque recalcaron que el esquema actual ya es robusto.

El mensaje de Francia Márquez

En su carta pública del 27 de febrero, la vicepresidenta expresó su preocupación por las amenazas recibidas y afirmó que seguirá adelante con su labor pese a los intentos de intimidación. “Hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aun así, no me callarán”, escribió Márquez.

