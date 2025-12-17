Policías heridos y casas destruidas: alcalde de Buenos Aires entrega balance tras ataque de disidencias

Ataque a Buenos Aires (Cauca): reportan uniformados heridos y daños a sede de Banco Agrario Foto: Archivo Particular

La intensa incursión armada que vivieron las comunidades de Buenos Aires (Cauca) fue catalogada por el alcalde de ese municipio, Pablo César Peña, como un hecho “profundamente doloroso” que dejó daños materiales y pérdidas emocionales para las familias de las víctimas.

En un consolidado total, el alcalde detalló que tras casi diez horas de combate se registró un balance de ocho policías heridos, dos con lesiones graves, y casi diez viviendas destruidas. Hasta el momento no se han reportado civiles heridos ni víctimas fatales.

“La situación es sumamente apremiante. Este ha sido un hecho profundamente doloroso para nosotros, muy lamentable. La gente está con el pesar, con la tristeza que es propia de un hecho como este. Pero nosotros hemos sabido resistir y sobreponernos a la adversidad”, narró el mandatario local en entrevista con Caracol Radio.

Y agregó: “Este fue un ataque cobarde en contra del municipio, se ensañaron contra la Alcaldía, hicieron lo propio con la estación de policía, con la casa de justicia, arrasaron con al menos 10 viviendas y nosotros lamentamos esta situación”.

Aunque el municipio está ubicado a una hora de Cali, ciudad principal, uno de los temas que se cuestionaron durante los hechos fue el tardío apoyo del Ejército Nacional, que llegó cinco horas y cuarenta y cinco minutos después. Según explicó el alcalde Peña, se presentaron varias dificultades al momento de recibir el apoyo, como las condiciones climáticas y los constantes hostigamientos por parte de la disidencia.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó nuevos detalles sobre los atentados y, a través de su cuenta en X, el jefe de esa cartera señaló que habrían participado menores de edad reclutados por la disidencia. “El ataque terrorista, dirigido contra la población civil, fue ejecutado por un cartel del narcotráfico conformado por las disidencias de alias ‘Mordisco’, que incluye en sus filas a menores reclutados ilegalmente. Estos menores combatientes habrían participado en el ataque, dejando ocho policías heridos y varias viviendas destruidas”.

