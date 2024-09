Fiscalía abre investigación por software espía Pegasus

Imagen de referencia. El presidente Gustavo Petro alertó por la presunta compra ilegal y utilización de un software de espionaje durante el gobierno de Iván Duque. Foto: William Niampira - El Espectador

La Fiscalía acaba de abrir un expediente para establecer “la verdad y la eventual identificación de responsables en la probable adquisición y uso ilegal” del software de espionaje Pegasus, por parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. El caso fue traído al debate público de nuevo ayer, 4 de septiembre, por el presidente Gustavo Petro, en alocución al país.

Lea: ¿Qué es Pegasus y qué se sabe de su uso en Colombia para espiar?

El presidente Petro aseguró que el software fue pagado en US$ 11 millones a través de un contrato secreto entre la Dirección de Inteligencia de la Policía y el contratista NSO Techonologies. Tal habría sido el hermetismo de la negociación que, según dijo el presidente, el dinero se habría enviado en efectivo por avión desde Bogotá hasta Tel Aviv (Israel).

Asimismo, aunque el jefe de Estado no entregó pruebas de sus señalamientos, durante la alocución se mencionó que, incluso, Pegasus habría sido utilizado para intervenir su campaña presidencial en 2022 y para intervenir las comunicaciones de magistrados de las altas cortes, como lo han denunciado en los últimos meses los altos funcionarios de la justicia.

Le puede interesar: Operación Berlín: el ataque militar del que siguen apareciendo víctimas

Por ello, “la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia activó dichas averiguaciones en el marco de la indagación abierta el pasado mes de junio, por presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados y empleados de altas corporaciones de Justicia”, explicó el ente investigador.

Según el órgano dirigido por Luz Adriana Camargo, la información dada a conocer a la opinión pública por el presidente fue incorporada a la indagación por las “chuzadas” denunciadas por los magistrados de las altas cortes. Y agregó que el ente investigador ya contaba con una alerta de la entidad de investigaciones financieras de Suiza, que detalló la compra en efectivo del software espía.

“La indagación busca establecer, entre otros aspectos, si la negociación entre la DIPOL y la empresa NSO Group se concretó y, si la compra se realizó, cuál fue el origen del dinero, qué implicó el traslado en efectivo de Colombia a Israel, y si esta información fue entregada a la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia por la unidad de inteligencia financiera de Suiza”, expresó la Fiscalía en un comunicado de prensa.

En contexto: Pegasus y NSO Group: esto es lo que debe saber del software mencionado por Petro

Entre las líneas de investigación, según se comprometió esta Fiscalía, está determinar si la Policía Nacional todavía dispone del programa Pegasus, y bajo qué tipo de normatividad legal se habría utilizado. El presidente Petro, por su parte, desde anoche ya dejó otro tipo de preguntas: "¿A quiénes más interceptaron? ¿Con qué orden judicial? ¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó en el Presupuesto Nacional o en las oficinas de transacciones?”, dijo.

Pegasus es un programa que, una vez está dentro de un dispositivo, copia y exporta todos los datos de correo electrónico, mensaje, fotos, videos y más, hacia páginas creadas por quien posea el software. Estas no son detectadas. Así lo han reportado medios israelíes y The New York Times. Inicialmente, Pegasus se introducía en los dispositivos a través de enlaces fraudulentos, pero desde hace un tiempo el programa entra a computadora y celulares si detecta alguna falla de seguridad que pueda aprovechar.

Cualquier persona en el mundo puede ser víctima de Pegasus. A nivel mundial se ha conocido que varios líderes de distintos países en Europa, Asia y África han sido hackeados: el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el rey de Marruecos, Mohammed VI; el iraquí Barham Saleh, el sudafricano Cyril Ramaphosa y los tres primeros ministros en ejercicio en Pakistán, Egipto y Marruecos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.