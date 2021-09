¿Por qué Alberto Carrasquilla podría abandonar el Banco de la República?

Sobre el exministro de Hacienda existe una demanda en el Consejo de Estado que busca tumbar su reciente nombramiento como codirector del Banco de la República. El argumento de la acción judicial es que el presidente Iván Duque no tuvo en cuenta la Ley de Cuotas.

Hasta el próximo 4 de octubre, la Presidencia de la República tiene plazo para remitir al Consejo de Estado su concepto sobre el motivo por el cual se designó al exministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, como codirector del Banco de la República. La decisión del alto tribunal obedece a una medida cautelar que decretó durante el conocimiento de una demanda que radicó Joan Sebastián Moreno y que busca tumbar el nombramiento de Carrasquilla.

Moreno, quien tuvo que ajustar su demanda porque inicialmente fue inadmitida por el alto tribunal, reprocha que el presidente Iván Duque haya incurrido en error al no tener en cuenta la Ley de Cuotas, que no es otra cosa que “equilibrar” los cargos masculinos y femeninos en una entidad. “Para conjurar los efectos de esa exclusión histórica del rol de la mujer en sociedad, la legislación colombiana previo mecanismos claros para equilibrar la asignación de cargos de jerarquía en el sector público a hombres y mujeres por igual”, resalta el documento.

A juicio de Moreno, Duque incumplió con los porcentajes de mujeres que debían pertenecer a la Junta Directiva de la Banca Central, en gran parte, porque debe haber como mínimo dos mujeres para cumplir con el canon señalado en la ley de cuotas para el género femenino en el máximo nivel decisorio.

Según las cuentas de Moreno, en el Banco de la República, actualmente, se encuentran en labores José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda; Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República y Roberto Steiner, Mauricio Villamizar, Jaime Jaramillo Vallejo, Alberto Carrasquilla y Bibiana Taboada, todos integrantes como miembros de dedicación exclusiva de la junta directiva del Banco de la República. Con esa estadística, en lugar de Carrasquilla, quien debía ocupar ese puesto sería una mujer para cumplir con la cuota de género que estableció la ley.

“De la lectura de la demanda, se colige que existe una amenaza directa al ordenamiento legal colombiano al irrespetar las reglas de cuotas fijadas para que las mujeres accedan a cargos de máximo nivel decisorio, especialmente, cuando se infringe la Convención de Belén Do Para, los artículos13, 40 y 43 de la Constitución Política de Colombia y la ley 581del 2000″, fueron algunos de los argumentos expuestos por Moreno en la demanda en la que solicitó, además, que se declarara la medida cautelar no sin tener en cuenta que no se vulnere el derecho al trabajo del exministro.

La llegada de Carrasquilla al Banco de la República se registró tras la renuncia de Carolina Soto, en agosto pasado, con quien se cumplía la mínima cuota de dos mujeres en el interior de la junta directiva. Entre otras cosas, el exministro aterrizó en la banca luego de presentar su renuncia al ser cuestionado por la polémica reforma tributaria que presentó ante el legislativo que, meses después, tuvo que ser retirada por el presidente Duque por el descontento de la ciudadanía sobre el documento. La incomodidad de los ciudadanos culminó en más de dos meses de paro nacional convocado desde el 28 de abril de este año.

