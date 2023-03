Preocupaciones por el toque de queda en 12 municipios de Antioquia

Toque de queda. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El gobernador del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria, decretó un toque de queda en 12 municipios. La medida comenzó este viernes a las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta mañana a las 6:00 de la mañana en seis municipios de la subregión del Bajo Cauca, cinco municipios de la subregión del Nordeste y un municipio de la subregión del Norte antioqueño. El decreto se justifica en la situación de orden público provocada por del paro minero que ajusta más de una semana en esos territorios.

(Lea también: Cierres del paro minero en Antioquia y Córdoba fueron intervenidos por la Policía)

Durante esta noche, solamente podrán desplazarse dentro de los municipios de Caucasia, Cáceres, Nechí, Tarazá, El Bagre, Zaragoza, Yalí, Vegachí, Remedios, Segovia, Yolombó y Valdivia; aquellas personas que pertenezcan al sector de la salud, la Fuerza Pública, funcionarios de la rama judicial, personal de servicios públicos, y personas que presenten alguna situación fortuita de extrema urgencia. Según la orden regional, la medida se toma debido a los hechos que impactan de manera directa a la población civil con acciones violentas y lesivas, supuestamente, producto de las manifestaciones sociales.

En Valdivia, por ejemplo, el anuncio lo realizó la Policía municipal. Con bocina y alarma, recorrieron la zona urbana del pueblo anunciando que antes de las 6:00 de la tarde las calles deberían quedar vacías. El comerció cerró y mucha gente terminó sus jornadas antes de lo previsto. Según contó un líder de la zona, el paro ha estado estigmatizado por estar presuntamente infiltrado por grupos armados ilegales, y eso también da la impresión externa de que la comunidad minera que se moviliza hace parte de esos grupos.

(Lea también: Paro minero: Gobierno ordenó a la Fuerza Pública desbloquear vías de Antioquia)

“Hay una alteración de orden público supremamente grave”, dice un minero y defensor de esta economía en el Bajo Cauca. Se refirió específicamente a las declaraciones del gobernador de Antioquia donde dijo lo siguiente: “No es un paro minero, es orquestado por el Clan del Golfo”. Sobre esto, el líder considera que han sido declaraciones irresponsables: “Hay trabajadores y familias que dependen de esas dragas y que en este momento están en una disputa territorial de diferentes grupos al margen de la ley. Y ese ha sido un detonante para que las protestas hoy se vuelvan mas fuertes”.

Finalmente, otra habitante de la subregión también se muestra inconforme frente a la medida, dice que mantiene la estigmatización al considerar que la protesta es orquestada para fines violentos, mientras que los pequeños mineros siguen sin tener soluciones a corto plazo para desarrollar sus actividades. “A mí me preocupa que el Gobierno no ofrezca soluciones rápidas para los pequeños mineros que sobreviven por la minería ilegal, porque si la gente tiene hambre sale a protestar, y no se me haría raro que el paro siga”.

Por lo pronto, la comunidad espera que esta noche el toque de queda se desarrolle en total tranquilidad. Pues, durante este viernes se dio un diálogo entre los ministros de Defensa, del Interior y de Medio Ambiente con los voceros del paro minero que terminó este viernes 10 de marzo sin acuerdos. Al finalizar el encuentro, el Gobierno Nacional anunció que la Fuerza Pública iniciaría el despeje de las vías bloqueadas, a lo que se sumó la declaración del toque de queda en 12 municipios de Antioquia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.