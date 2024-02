Presidente de la Corte Suprema pidió no restar gravedad a bloqueo del Palacio de Justicia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, expresó en medio de una rueda de prensa su preocupación por los hechos ocurridos el jueves pasado a las afueras del Palacio de Justicia. Solicitó que “no se le quitara trascendencia y gravedad al hecho”. Para el este fue un acto de agresión y violencia en contra de los magistrados que componen el alto tribunal y contra la Corte Suprema de Justicia como tal.

Para el presidente del alto tribunal, los bloqueos y la forma como se rodeó el recinto son la prueba de que este fue un acto de violencia que afectó la libre movilidad de los magistrados. Contraria a esta postura, en días anteriores, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el director de la Policía, William Salamanca y el presidente Gustavo Petro, habían afirmado que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia nunca estuvieron en riesgo durante las manifestaciones del pasado 8 de febrero.

El presidente dijo que se trataba de una “fantasía noticiosa” la versión que circuló en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre la supuesta salida de los magistrados de la Corte en helicópteros. “El problema de ayer de esta información mentirosa, porque no hubo ningún magistrado herido, sacado en helicóptero y no hubo ningún secuestro. Siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, ellos no salieron porque le dijeron al director de la Policía que no querían salir y que querían trabajar más”, dijo el presidente.

Desde hace varios días, la Corte Suprema de Justicia había reiterado que los bloqueos que se presentaron el pasado jueves en el Palacio de Justicia fueron un asedio a sus instalaciones, los cuales afectaron la seguridad tanto de magistrados y funcionarios. Los bloqueos se presentaron horas después de que el alto tribunal no eligiera fiscal general, porque no se alcanzaron los votos requeridos.

