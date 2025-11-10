Presidente Gustavo Petro ordenó bombardeo contra disidencia de alias “Mordisco” en el Guaviare. EFE/ Ernesto Guzmán Jr. ARCHIVO Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr.

El presidente Gustavo Petro ordenó bombardear a alias “Iván Mordisco”, jefe de la disidencia de las Farc, Estado Mayor Central. Así lo confirmó a través de su cuenta en X, antes Twitter, en respuesta a una publicación reciente del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunciando los operativos en Guaviare.

“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares”, escribió Petro.

Horas antes, el ministro Sánchez anunció también en esta red social que, desde la madrugada de este lunes 10 de noviembre, las Fuerzas Militares y la Policía están ejecutando la operación ofensiva en las selvas del Guaviare.

“Contra estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos de este departamento. Operación en evolución”, se lee en la publicación del ministro en la que además compartió una imagen con información sobre alias Iván Mordisco.

La Defensoría del Pueblo ya había señalado que desde noviembre de 2024 había reportes de presencia de guerrilleros de las disidencias de “Calarcá Córdoba” en la vereda La Cristalina, donde ejercen presiones a líderes, amenazan y extorsionan.

También ha dicho que, en torno a la disputa entre las disidencias de “Calarcá Córdoba” e “Iván Mordisco”, se han recrudecido los mecanismos de control social y las intimidaciones contra la población civil.

