Defensoría rechaza atentado contra gobernador de Arauca y lo califica como infracción al DIH. Foto: Archivo Particular

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el ataque al esquema del gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, y calificó la acción como una infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“Aunque se desconoce el autor, es presumible que sea un grupo armado ilegal que participa en el conflicto armado interno. Este hecho constituye una nueva infracción del derecho internacional humanitario (DIH) en Arauca, pues los servidores públicos hacen parte de la población civil, de manera que este hecho vulnera la obligación de respetar el principio de distinción, es decir, el deber de los actores armados de mantener a los civiles al margen de sus acciones bélicas”, se lee en la misiva de la Defensoría.

El atentado contra Martínez Prada se produjo en la mañana de este lunes 10 de noviembre cuando transitaba por la vía que comunica a los municipios de Fortul y Saravena. El vehículo en el que se movilizaba el gobernador fue atacado con disparos de arma de fuego. Según un comunicado de la Gobernación de Arauca, fueron entre 10 y 13 impactos de fusil.

Si bien hasta el momento ningún grupo armado se ha atribuido el ataque, en el territorio hay presencia de grupos armados como el Eln y las disidencias de las Farc. En efecto, la gobernación señaló que de manera preliminar se investiga si los responsables del atentado serían integrantes de la guerrilla Eln.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó el atentado a ese grupo armado y ofreció hasta COP 1.000 millones de recompensa por “información precisa, veraz y oportuna, que nos permita anticiparnos y neutralizar cualquier contra líderes políticos, sociales y contra su familia”.

Arauca enfrenta una escalada de violencia que la misma Defensoría había alertado. Según datos de esa entidad y de la Fiscalía General de la Nación, en ese territorio más de 10 mujeres han sido asesinadas en 2025. En el departamento se vive una constante confrontación entre las disidencias de las Farc, particularmente del Estado Mayor Central, y el grupo armado Ejército de Liberación Nacional (Eln), ambos con presencia en los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte.

En ese contexto, la Defensoría pidió medidas urgencias para la seguridad de las comunidades. “Lo sucedido agrava más el temor y la zozobra en el que permanentemente viven las y los araucanos. Hoy, más que nunca, necesitan garantías reales, efectivas e inmediatas que protejan su vida e integridad”.

Y agregó que estará a disposición una mesa de agentes humanitarios para adoptar acuerdos sobre la protección de personas en el departamento.

Por su parte, 3l ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que han buscado intensificar “acciones de protección” de precandidatos y mandatarios territoriales, así como líderes y servidores públicos.

Tanto el gobernador como su equipo de trabajo se encuentran fuera de peligro.

