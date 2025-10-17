Presidente Petro firmó decreto para desclasificar los archivos del DAS

El presidente Gustavo Petro firmó el decreto en el acto de reconocimiento de responsabilidad y ofrecimiento de perdón al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Foto: Juan Diego Cano

Tras pedir disculpas por las décadas de violencia y hostigamientos que vivió el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que ordena desclasificar los archivos del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Con esta orden, las víctimas del colectivo y de otros casos podrán acceder a información que por años recopiló el DAS para hacer perfilamientos y amenazar a los abogados y abogadas del colectivo, a defensores de derechos humanos, periodistas e, incluso, a magistrados de las altas cortes.

