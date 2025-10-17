Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Presidente Petro firmó decreto para desclasificar los archivos del DAS

El anuncio se dio en el marco del acto de reconocimiento de responsabilidad y ofrecimiento de perdón al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Redacción Judicial
17 de octubre de 2025 - 08:25 p. m.
El presidente Gustavo Petro firmó el decreto en el acto de reconocimiento de responsabilidad y ofrecimiento de perdón al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
El presidente Gustavo Petro firmó el decreto en el acto de reconocimiento de responsabilidad y ofrecimiento de perdón al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Foto: Juan Diego Cano
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Tras pedir disculpas por las décadas de violencia y hostigamientos que vivió el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que ordena desclasificar los archivos del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Con esta orden, las víctimas del colectivo y de otros casos podrán acceder a información que por años recopiló el DAS para hacer perfilamientos y amenazar a los abogados y abogadas del colectivo, a defensores de derechos humanos, periodistas e, incluso, a magistrados de las altas cortes.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

presidente Gustavo Petro

archivos de DAS

desclasificar

decreto

acto de perdón

CAJAR

 

Mario Reyes Becerra(8676)Hace 58 segundos
Uy...ahora si va a temblar mas de uno, de miedo... Eso es bueno: que la ciudadanía sepa como era que manejaban el pais.
TL(64374)Hace 2 minutos
Excelente y justa decision.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.