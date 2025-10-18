Logo El Espectador
Presidente Petro pidió públicamente cambio del director de la Policía, el general Triana

El jefe de Estado, en medio de alocución, aseguró que en varias oportunidades ha solicitado el cambio del uniformado.

Redacción Judicial
18 de octubre de 2025 - 01:19 a. m.
El 18 de febrero el presidente Petro posesionó a Triana como director de la institución.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
En medio de la alocución presidencial de este viernes 17 de octubre, el presidente Gustavo Petro pidió públicamente el cambio del director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana. Según el jefe de Estado, esta no es la primera vez que pide la salida del uniformado, quien lleva las riendas de la institución castrense desde el 18 de febrero de este año.

“La Policía va a cambiar, he pedido cambiar el director. Ha hecho un gran trabajo, pero hay unas fallas que creo que tenemos que sobre montar profundamente, el tema de Amalfi (Antioquia) lo he analizado, los muchachos que murieron de la Policía, daré un informe en otra ocasión”, sostuvo en medio de su intervención.

Noticia en desarrollo...

