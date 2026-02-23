Publicidad

Procurador Eljach le respondió al presidente Petro sobre cuestionamientos a la Registraduría

El jefe del Ministerio Público dijo que no hay ningún tipo de pista o evidencia sobre las supuestas irregularidades que el jefe de Estado denunció en un discurso reciente en el que cuestionó el trabajo del registrador nacional, Hernán Penagos, de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo.

Redacción Judicial
23 de febrero de 2026 - 05:32 p. m.
De izquierda a derecha: el procurador Gregorio Eljach, el presidente Gustavo Petro y el registrador Hernán Penagos.
Foto: El Espectador
Sigue la tensión entre el presidente Gustavo Petro y los jefes de otras instituciones del Estado, de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo. En la mañana de este lunes, 23 de febrero, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció sobre los señalamientos que el jefe de Estado hizo la semana pasada en contra del registrador nacional, Hernán Penagos.

Durante una manifestación convocada el pasado 19 de febrero en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, y en el resto del país para defender su decreto de salario mínimo, el presidente Petro señaló que hay “100% de riesgo de fraude electoral” para los comicios. El año pasado, el jefe de Estado también señaló que la Registraduría no estaba lista para garantizar el “voto libre”.

Tras el pronunciamiento, el registrador Penagos le salió al paso a los señalamientos del presidente. “Nadie le va a decir a la Registraduría cómo llevar a cabo las elecciones”, le respondió el funcionario. Por ese cruce de pronunciamientos, el procurador Eljach también salió a aclarar la situación en el marco de su estrategia de “paz electoral”.

“Con una presencia activa en sus eventos, incluyendo los simulacros, que es el más reciente, no hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir con carácter concluyente, con carácter definitivo, que hay alguna irregularidad en lo que viene haciendo el señor registrador”, indicó el procurador Eljach durante una rueda de prensa este lunes.

La discusión entre el presidente Petro y el registrador Penagos va más allá de un cruce de versiones a solo dos semanas de que los colombianos vayan a las urnas para elegir al Congreso de la República y a los candidatos de las consultas que irán luego a la carrera por la Presidencia. Está relacionada también con la empresa Thomas Greg and Sons y su rol en las elecciones.

El jefe de Estado dijo la semana pasada que en los últimos 10 años la Registraduría no ha cambiado “el software vulnerable” con el que se computan los votos. Ese sistema fue objeto de un fallo del Consejo de Estado que le ordenó a la registraduría cambiarlo hace más de una década, tras confirmarse que había sido manipulado para perjudicar a partidos políticos.

“Hoy la misma forma controla las elecciones en Colombia y no cambió el software”, señaló el jefe de Estado. Luego el registrador Penagos respondió asegurando que ese señalamiento es falso y que hace apenas cuatro años que el sistema de escrutinio nacional fue cambiado y ahora funciona uno nuevo que le pertenece a la firma española Indra.

En el mismo pronunciamiento en el que el procurador Eljach desmintió al presidente Petro, se refirió también a los testigos electorales y descartó la posibilidad de que militares cumplan esa función durante la jornada de elecciones. “Hay sectores más independientes, como por ejemplo los estudiantes universitarios o los del último año. Pero hasta donde yo entiendo, no hacen falta jurados para las votaciones ni hacen falta testigos”, concluyó.

Por Redacción Judicial

micorriza(d243q)Hace 13 minutos
Quién autorizó reunión diego cadena narcochofer? el plan? sacrificio uribe turbay? terrorismo indiscriminado?prevaricato a favor uribe? Entrampamientos? Lawfare? desinformación? bloqueo a reformas?¿apoyo terrorismo usa?¿fake news? desfinanciamiento? sabotaje proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas? fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? compra de votos? cortes e ias cooptadas? consejo de estado empresarial? roy dani ponys de Troya? censura?
Manuel Garcia(62043)Hace 42 minutos
Hace cuatro años Petro decía lo mismo con el único propósito de desestabilizar y generar caos. Es tan irracional en sus opiniones que ya ni sus partidarios le creen. Que pasen estos tres meses rápidamente y se vaya a Italia a gastarse todo lo que se ha robado.
  • micorriza(d243q)Hace 13 minutos
Mario OROZCO G.(16018)Hace 45 minutos
El alucinado presidente, como buen alumno de Chávez y Maduro cuestiona, sin evidencias, a la Registraduría. Está asustado!
  • micorriza(d243q)Hace 13 minutos
ART RT(16144)Hace 1 hora
Petro es caos, corrupción, mentira, muerte. “El que las hace, se las imagina.”
  • micorriza(d243q)Hace 12 minutos
Edgard Lopez(56726)Hace 1 hora
167 dias para que saquen a este perro sarnoso!!!!
