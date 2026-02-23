Procurador Eljach le respondió al presidente Petro sobre cuestionamientos a la Registraduría

De izquierda a derecha: el procurador Gregorio Eljach, el presidente Gustavo Petro y el registrador Hernán Penagos. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sigue la tensión entre el presidente Gustavo Petro y los jefes de otras instituciones del Estado, de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo. En la mañana de este lunes, 23 de febrero, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció sobre los señalamientos que el jefe de Estado hizo la semana pasada en contra del registrador nacional, Hernán Penagos.

Durante una manifestación convocada el pasado 19 de febrero en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, y en el resto del país para defender su decreto de salario mínimo, el presidente Petro señaló que hay “100% de riesgo de fraude electoral” para los comicios. El año pasado, el jefe de Estado también señaló que la Registraduría no estaba lista para garantizar el “voto libre”.

Lea también: Corte Suprema llama a juicio a la congresista Yénica Acosta por posible contrato irregular

Tras el pronunciamiento, el registrador Penagos le salió al paso a los señalamientos del presidente. “Nadie le va a decir a la Registraduría cómo llevar a cabo las elecciones”, le respondió el funcionario. Por ese cruce de pronunciamientos, el procurador Eljach también salió a aclarar la situación en el marco de su estrategia de “paz electoral”.

“Con una presencia activa en sus eventos, incluyendo los simulacros, que es el más reciente, no hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir con carácter concluyente, con carácter definitivo, que hay alguna irregularidad en lo que viene haciendo el señor registrador”, indicó el procurador Eljach durante una rueda de prensa este lunes.

Le puede interesar: Caso Marcelo Pecci: Corte Suprema niega tutela que buscaba tumbar condena a Margareth Chacón

La discusión entre el presidente Petro y el registrador Penagos va más allá de un cruce de versiones a solo dos semanas de que los colombianos vayan a las urnas para elegir al Congreso de la República y a los candidatos de las consultas que irán luego a la carrera por la Presidencia. Está relacionada también con la empresa Thomas Greg and Sons y su rol en las elecciones.

El jefe de Estado dijo la semana pasada que en los últimos 10 años la Registraduría no ha cambiado “el software vulnerable” con el que se computan los votos. Ese sistema fue objeto de un fallo del Consejo de Estado que le ordenó a la registraduría cambiarlo hace más de una década, tras confirmarse que había sido manipulado para perjudicar a partidos políticos.

Más contenido: Las razones de la Fiscalía para dejar libre a “Leopoldo”, jefe de la disidencia de “Calarcá”

“Hoy la misma forma controla las elecciones en Colombia y no cambió el software”, señaló el jefe de Estado. Luego el registrador Penagos respondió asegurando que ese señalamiento es falso y que hace apenas cuatro años que el sistema de escrutinio nacional fue cambiado y ahora funciona uno nuevo que le pertenece a la firma española Indra.

En el mismo pronunciamiento en el que el procurador Eljach desmintió al presidente Petro, se refirió también a los testigos electorales y descartó la posibilidad de que militares cumplan esa función durante la jornada de elecciones. “Hay sectores más independientes, como por ejemplo los estudiantes universitarios o los del último año. Pero hasta donde yo entiendo, no hacen falta jurados para las votaciones ni hacen falta testigos”, concluyó.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.