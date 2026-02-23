Las razones de la Fiscalía para dejar libre a “Leopoldo”, jefe de la disidencia de “Calarcá”

La Interpol había emitido una circular azul de Interpol en contra de alias "Leopoldo Durán" quien lidera la delegación de las disidencias de las Farc en la negociación de paz. Foto: Óscar Pérez

Óscar Ojeda Erazo, jefe de la delegación de las disidencias de “Calarcá Córdoba” en la negociación de paz con el Gobierno Nacional y más conocido como alias “Leopoldo Durán”, recuperó su libertad tras haber sido capturado por las autoridades algunas horas en la tarde del 22 de febrero en el municipio de San José del Guaviare (Guaviare).

En la noche del mismo domingo, un par de horas después de su detención, el integrante de las disidencias de las Farc fue puesto en libertad por orden de la Fiscalía General de la Nación, tras evaluar el alcance de una circular azul de Interpol que había en su contra y la suspensión de las órdenes de captura en su contra por cuenta de su rol como negociador de paz.

Alias “Leopoldo” fue detenido cuando el vehículo en el que se movilizaba fue requerido por la Policía en un puesto de control. Al verificar sus antecedentes, las autoridades encontraron que el jefe guerrillero tiene cuentas pendientes por su presunta responsabilidad en los delitos de financiación del terrorismo y administración de recursos provenientes de actividades terroristas.

Horas después de su detención, en la noche del domingo, la fiscal segunda especializada contra el Lavado de Activos dio la orden de echar para atrás esa captura y dejar a alias “Leopoldo” en libertad por estar protegido por una resolución del Gobierno Nacional que le facilitó su movilización y suspendió las órdenes de captura en su contra mientras esté en la mesa de paz.

La Fiscalía también argumentó que la circular de Interpol en contra de alias “Leopoldo” es azul y no roja. Por esa razón, las autoridades extranjeras que requieren a la persona señalada por cualquier delito, deben ubicarla desde el extranjero y la finalidad es, según la propia Interpol, “conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal”.

En ese sentido, la orden internacional busca solo tener en el radar a alias “Leopoldo”, pero no le abre la puerta a que el jefe guerrillero pueda ser detenido con fines de extradición. De allí la decisión que se conoció el domingo, a altas horas de la noche, de dejar libre al también integrante de la delegación negociadora de paz de las disidencias de “Calarcá”.

La captura y puesta en libertad de alias “Leopoldo” ocurrió al tiempo que en el departamento de Guaviare se registraba una compleja situación de seguridad y orden público. Allí se han presentado combates desde la noche del 21 de febrero entre las Fuerzas Militares y la estructura Isaías Carvajal, que hace parte de las disidencias de “Calarcá Córdoba”.

Los hechos se registraron puntualmente en el sector del caño Macú, jurisdicción del municipio de San José del Guaviare. En esos combates resultó un soldado profesional muerto, identificado como Yeudy Osorio Córdoba, y otros nueve militares heridos. En la tarde del domingo también hubo una visita del general Hugo Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, para verificar las condiciones de seguridad en la región.

