Procurador Eljach rechazó atentados en Cauca y Cesar y pidió celeridad en investigaciones Foto: Archivo Particular

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Tras la ola de atentados y ataques armados en diferentes puntos del país durante y después de la posesión presidencial, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se unió a las voces de rechazo y condena por los hechos que dejaron a un policía muerto.

A través de la cuenta oficial del Ministerio Público en X, el procurador se pronunció por los ataques en Curumaní, Cesar, que acabaron con la vida del subintendente de la Policía, Argemiro Rodelo Canchila. El uniformado se encontraba en servicio de guardia cuando las instalaciones de la subestación de Policía fueron atacadas por drones.

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En el atentado también resultó herido otro uniformado y la infraestructura del lugar tuvo daños a raíz de las explosiones. Rodelo Canchila, por su parte, llevaba 18 años en la Policía Nacional. Por este hecho, la Procuraduría envió un mensaje de solidaridad a la Policía Nacional y a la familia del subintendente. “La unidad de todos los colombianos tiene que ser la estrategia más eficaz para derrotar a los violentos”, se lee en la publicación.

En ese contexto de violencia, el procurador Eljach también se pronunció por el atentado en la mañana de este 8 de agosto en el peaje Mondomo, en la vía Panamericana. De acuerdo con la versión de testigos a las autoridades, el atentado ocurrió sobre las 2:00 de la madrugada de este 8 de agosto, cuando hombres llegaron hasta el punto donde se construía la estructura y accionaron explosivos.

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Sobre este ataque, el procurador señaló que “son atentados viles del narcoterrorismo” y pidió a las autoridades determinar con celeridad quiénes son los responsables. Hasta el momento las autoridades continúan investigando para determinar qué grupo armado estuvo detrás de los atentados. Por su parte, desde el Ministerio de Defensa pidieron a los miembros de la fuerza pública no bajar la guardia y mantenerse alerta ante eventuales ataques y atentados.

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