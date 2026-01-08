Procurador Eljach se pronunció tras la llamada entre los presidentes Petro y Trump

Al tiempo que se conocen las reacciones sobre esa conversación, en la Casa de Nariño avanzan en los preparativos para que ambos jefes de Estado se reúnan en Washington. Foto: El Espectador

La primera conversación entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en medio de la tensa relación diplomática entre ambos países, fue celebrada por el procurador general, Gregorio Eljach. El jefe del Ministerio Público se pronunció sobre la llamada de casi una hora.

Horas después de que se conocieran las imágenes del momento en el que los presidentes Petro y Trump sostuvieron la comunicación telefónica en la que hablaron, entre otras cosas, sobre el problema del narcotráfico, el procurador Eljach emitió un comunicado en el que celebró esa conversación y resaltó que la relación diplomática es “un activo valioso” que debe ser protegido.

“El diálogo respetuoso es un instrumento político invaluable e insustituible para asegurar la buena marcha de las instituciones. El diálogo para construir consensos debe guiarnos siempre en el ejercicio de los asuntos públicos para asegurar el bien común. Colombia y Estados Unidos han sido aliados históricos, un activo valioso que debe resguardarse por encima de toda diferencia”, indicó el jefe del Ministerio Público en su comunicado.

A renglón seguido resaltó la importancia de mantener “la paz y la concordia” entre ambos estados, incluso a pesar de la bien sabida diferencia ideológica entre los mandatarios de los dos países y los rifirrafes que han tenido los presidentes Petro y Trump, especialmente a través de redes sociales. Agregó que esa conversación “es prueba fehaciente de la ventaja de las vías diplomáticas”.

“En nombre de la sociedad colombiana que represento, invito a los dos mandatarios a mantener abiertas las vías del diálogo. Construir consensos a partir del diálogo se convierte hoy en un imperativo de los líderes capaces de transformar la realidad para bien de toda la humanidad. Todos los estamentos de nuestra sociedad debemos aprender de esta lección para trabajar juntos por el logro de una mejor convivencia en medio de las diferencias”, dijo el procurador Eljach.

Al tiempo que se conoce el pronunciamiento del jefe del Ministerio Público, en la Casa de Nariño adelantan todo lo necesario para que ambos mandatarios se reúnan en Estados Unidos, según señaló el propio presidente Trump justo después de terminar la llamada con Petro. “El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.”, indicó el jefe de Estado norteamericano.

