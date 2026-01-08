Caso del armamento robado en un batallón de Barranquilla avanza en la Justicia Penal Militar

Las 48 armas, según la Justicia Penal Militar, no eran de la institución, sino que hacían parte de decomisos e incautaciones.

La Justicia Penal Militar y Policial anunció este jueves 8 de enero la apertura de una indagación relacionada con el posible robo de 48 armas en un batallón de la ciudad de Barranquilla (Atlántico). Esa instancia busca determinar si funcionarios de la unidad militar estarían relacionados con la pérdida del armamento, advertida hace solo un par de días en una revisión del inventario.

El origen de la indagación está en la denuncia hecha el pasado 6 de enero por el Ejército Nacional, sobre la pérdida de algunas de las armas que estaban almacenadas en el depósito de armas decomisadas del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate Número 2 “Cacique Alonso Xeque”, ubicado en la zona conocida como norte centro histórico, de la capital del Atlántico.

Según las autoridades, el faltante en el material de uso privativo de las Fuerzas Militares fue advertido durante una revisión al inventario de armas que estaban bajo custodia de ese batallón. En ese procedimiento se habrían encontrado además graves inconsistencias entre el inventario físico de armas de la institución y los registros administrativos de las mismas.

De inmediato, el Ejército dispuso de una comisión de su Inspección General para que adelantara las investigaciones relacionadas con el caso. Incluso, confirmó la institución, hasta hace solo dos días ya se habían adelantado pruebas de polígrafo a funcionarios y personas que estaban relacionadas con la custodia del armamento en la unidad militar.

Pese a que la situación solo se conoció públicamente hace dos días, el faltante de armas habría sido advertido desde el pasado 15 de diciembre. Después de que la propia institución interpusiera la denuncia ante la Fiscalía y ante la Justicia Penal Militar y Policial, esta última instancia anunció la apertura de una indagación formal para intentar establecer qué sucedió.

Hasta el momento, según la Justicia Penal Militar, se sabe que las armas desaparecidas “tenían como destino el Departamento de Control de Armas y Municiones en Bogotá, material bélico que no era propiedad del Ejército Nacional, sino que se trataba de bienes puestos bajo custodia del batallón por la Seccional Control Comercio de Armas Número 61 de Barranquilla”.

Por su parte, el Ejército manifestó su disposición para avanzar en las investigaciones. “El comando de la Segunda Brigada manifiesta su total disposición para colaborar con las autoridades competentes, brindará toda la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones y continuará un seguimiento riguroso al avance de los procesos aperturados para garantizar la transparencia institucional”, indicaron desde la institución.

