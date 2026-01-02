Procuraduría abre investigación a polémica corrida de toros en Barbosa, Santander Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación por la polémica corrida de toros que se llevó a cabo en Barbosa, Santander, este 1 de enero. Si bien el ente de control ya había lanzado una advertencia antes de la realización de la corraleja, el evento se realizó.

Por estos hechos, el Ministerio Público inició una acción disciplinaria en contra de funcionarios todavía por determinar con el fin de establecer si se cumplieron en su totalidad los requisitos para realización de una corraleja en ese municipio.

Lea también: Corridas de toros en Barbosa terminaron en enfrentamiento entre alcalde y animalistas

La corrida de toros generó polémica entre asistentes y animalistas que protestaron y cuestionaron el evento. El ente de control abrió la indagación para constatar principalmente si “el municipio contaba con todos los permisos y documentos necesarios”.

En esa misma línea, la Procuraduría Provincial de Vélez indaga si la Alcaldía cumplía “con la póliza todo riesgo de responsabilidad civil contractual y extracontractual que cubriera todo tipo de riesgo generado, así como, establecer si el municipio tiene una tradición continuada e ininterrumpida en tauromaquia, lidia y/o corrida de toros”.

Una de las acciones que se tendrán que revisar es el cumplimiento de la Ley 2485 de 2024, conocida como “No más olé”, que en septiembre del año pasado fue ratificada por la Corte Constitucional y que da plazo hasta 2027 a los municipios que tienen dentro de sus tradiciones culturales las corridas, las corralejas, las peleas de toros y el coleo a realizar la transición económica de las familias que dependan de estas prácticas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.